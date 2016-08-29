Никита Симонян: "Руководство РФС пожелало Черчесову достойно выступить на чемпионате мира"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян подчеркнул, что руководство организации пожелало новому главному тренеру сборной Станиславу Черчесову достойно выступить на чемпионате мира 2018 года.

Национальная команда России 31 августа в Анталье проведет товарищеский матч с командой Турции, а 6 сентября на стадионе "Локомотив" примет сборную Ганы.

- Мы (руководство РФС. – Прим. "СЭ") пожелали команде и Черчесову подготовиться к чемпионату мира-2018 и достойно там выступить, - приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. - Кто-то сказал, что мы должны быть чемпионами мира. Надо реально смотреть на ситуацию. Нам надо удачно выступить на чемпионате мира.