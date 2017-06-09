Никита Симонян: "Результат матчей с Венгрией и Чили удовлетворяет всех"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что результат контрольного матча Россия - Чили (1:1), а также предыдущей встречи с Венгрией (3:0) удовлетворяет всех. При этом он отметил, что национальная команда должна обретать уверенность.

- Учитывая то, что мы обыграли венгров, и сыграли вничью с блестящей командой Чили - чемпионом южной Америки, одной из лучших сборных мира, которая выше нас по классу, результат всех удовлетворяет, - сказал Симонн. - Мы постепенно должны обретать уверенность - это главное. А результат этому способствует.

- Согласны, что самый обидный эпизод матча - удар Глушакова через себя, когда вратарь потащил мяч?

- Федя (Смолов. - Прим. "СЭ") тоже мог забить, у него был блестящий момент. Так что возможности для взятия ворот соперника у нас имелись. Но у нас еще много технического брака, особенно в передачах, в отличие от чилийцев, которые блестяще контролировали мяч, и вообще передачи у них филигранные. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" провел трансляцию матча Россия – Чили. Эта игра стала последней для команды Станислава Черчесова перед стартом Кубка конфедераций-2017. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).