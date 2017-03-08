14:54 | ФУТБОЛ — Сборная России

Никита Симонян: "Пушкаша у сборной Венгрии нет, но есть Джуджак, это качественная команда"

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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян доволен тем, что сборная России проведет товарищеские матчи с Венгрией и Чили. 5 июня в Будапеште подопечные Станислава Черчесова встретятся с венграми, а 9 июня в Москве - с чилийцами.

- Сейчас на планете слабых команд нет, но и Чили, и Венгрия – это команды высокого уровня, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Пушкаша у венгров нет, но есть Джуджак. Качественная сборная. Игра с ними точно принесет пользу для тренерского штаба. Но контрольные игры – это контрольные. Результатам их я лично не придаю никакого значения, все скажет чемпионат мира.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170308/1117365500.html

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