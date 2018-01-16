Никита Симонян: "Первая задача сборной России - выход из группы"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян в интервью пресс-службе ФИФА сказал, что сборная России на домашнем чемпионате мира должна ставить перед собой задачи постепенно. По его мнению, огромным успехом для команды Станислава Черчесова станет выход в полуфинал мирового первенства.

- Первая задача всегда одна – выйти из группы, - сказал Симонян. - Чтобы быть в полуфинале или быть чемпионами, надо пройти первый этап, а потом уже ставить следующую задачу. Если наши футболисты дойдут до полуфинала – это будет огромный успех.

Фаворит чемпионата мира? Конечно, это Германия. Давно не выигрывала Англия – с 1966 года. Конечно, Испания, Аргентина, Бразилия, Португалия… Сюрпризы возможны, но круг лучших команд мира на сегодня достаточно определенный. Вы все знаете крылатую фразу Гари Линекера, с которым мы пообщались перед финальной жеребьевкой. У Германии огромное преимущество: высокая игровая дисциплина и бойцовские качества, характер. Но их постараются продемонстрировать все 32 команды.

В любом случае желаю, чтобы чемпионат мира прошел на самом высоком уровне, и чтобы все болельщики, которые приедут в нашу страну, остались довольны".

Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018

14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия

19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет

25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия