Никита Симонян: "Первая задача сборной России - выход из группы"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян в интервью пресс-службе ФИФА сказал, что сборная России на домашнем чемпионате мира должна ставить перед собой задачи постепенно. По его мнению, огромным успехом для команды Станислава Черчесова станет выход в полуфинал мирового первенства.
- Первая задача всегда одна – выйти из группы, - сказал Симонян. - Чтобы быть в полуфинале или быть чемпионами, надо пройти первый этап, а потом уже ставить следующую задачу. Если наши футболисты дойдут до полуфинала – это будет огромный успех.
Фаворит чемпионата мира? Конечно, это Германия. Давно не выигрывала Англия – с 1966 года. Конечно, Испания, Аргентина, Бразилия, Португалия… Сюрпризы возможны, но круг лучших команд мира на сегодня достаточно определенный. Вы все знаете крылатую фразу Гари Линекера, с которым мы пообщались перед финальной жеребьевкой. У Германии огромное преимущество: высокая игровая дисциплина и бойцовские качества, характер. Но их постараются продемонстрировать все 32 команды.
В любом случае желаю, чтобы чемпионат мира прошел на самом высоком уровне, и чтобы все болельщики, которые приедут в нашу страну, остались довольны".
Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018
14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия
19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет
25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2018/m=1/news=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D
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Задача первая, она же и последняя?
15:17