Никита Симонян: "От таланта Кокорина осталась половина"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поддержал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызвать на товарищеский матч с Коста-Рикой форварда "Зенита" Александра Кокорина. На игру приглашены три форварда - одноклубник Кокорина Артем Дзюба, Максим Канунников из "Рубина" и Федор Смолов из "Краснодара".

- Что касается Кокорина, когда тренером был Фабио Капелло, он мне сказал: "Ты знаешь, Никита, Кокорин - большой талант", - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Я с ним согласился, но талант ведь надо развивать. А Кокорин с каждым годом переходит из одного клуба в другой, но он не совершенствуется. От того Кокорина, о котором говорил Фабио Капелло, осталась добрая половина. Отсюда вопросы не к Черчесову, почему он не включен в состав, а к самому Кокорину. Нет тренера, который сам себе вредитель, который не включил бы в состав хорошего игрока. Дзюба забивает. Сколько забил Кокорин?

У нас на чемпионате Европы тоже было три форварда, так что сравнивать с прежними временами... Раньше было пять форвардов: правый край, правый полусредний, центральный, левый полусредний и левый край. Сейчас сократили до минимума, до одного. Не стало фланговых игроков, поэтому на Евро играли в три центральных нападающих. Но у каждого есть своя специфика. Я тоже был центральным нападающим, но если бы меня поставили на фланг – какой я фланговый игрок? Я бы не сыграл так, как требуется. Так же как не сыграл ни Смолов, ни тем более Кокорин.