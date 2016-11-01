Никита Симонян: "Нельзя же уничтожать Кокорина за скандал в Монако"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поддержал решение Станислава Черчесова вызвать нападающего "Зенита" Александра Кокорина в сборную России на товарищеские матчи с Катаром и Румынией. Это первое приглашение футболиста в национальную команду после скандала в Монако. Напомним, Кокорин и Павел Мамаев после вылета с Euro-2016 были замечены в ночном клубе Монте-Карло, что вызвало негативную реакцию у многих фанатов. Также в национальную команду впервые после смены наставника был вызван хавбек "Спартака" Денис Глушаков.

- Черчесов был совершенно прав, до этого не включая Кокорина и Глушакова в сборную, потому что единственный критерий попадания в сборную - твоя игровая форма, - цитирует ТАСС Симоняна. - Сейчас оба прибавили - и милости просим.

Это корректно, нормально. Нельзя же человека уничтожать за такое поведение: ну молодые люди, хотя, конечно, должны четко знать грань. В таких случаях надо иногда закрыться, чтобы какое-то время тебя не видели и не слышали. У нынешнего поколения отличная психология от той, что была у нашего поколения, хотя и в наше время были такие примеры. Наверное, и Мамаев, и Кокорин осознали, что повели себя неправильно.