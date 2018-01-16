Никита Симонян: "На сегодня Акинфеев – лучший игрок сборной России"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян назвал капитана сборной России Игоря Акинфеева ее лучшим игроком. По его мнению, сильными качествами голкипера являются реакция, организация и хороший удар.
– На сегодня Игорь Акинфеев – лучший игрок сборной России, – цитирует официальный сайт ФИФА Симоняна. – Его все уважают в коллективе. Позиция вратаря – это огромная ответственность. Я был нападающим. Мог забить один момент из трех, и мне сказали бы: "Молодец". А вратарь вытащит пять сложных мячей, но пропустит один легкий, и ему скажут: "Ты проиграл игру".
Не могу не вспомнить Льва Яшина, с которым играл в сборной: уверенность вратаря передается всем полевым игрокам, особенно игрокам обороны. Сильные качества Акинфеева – реакция, организация. У него хороший удар. Он может отправить мяч на 60-70 метров. Главное – его уверенность и надежность. Это выдающийся вратарь. Хотя лучшим вратарем всех времен считается Лев Яшин.
Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018
14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия
19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет
25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2018/m=1/news=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D
- Игорь Акинфеев
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suomi257
видимо точно с другой планеты платинам 1991!!!
15:47
Platinum1991
На СЕГОДНЯ есть лучший игрок сборной - это Игорь Акинфеев!!! Он ЛИДЕР. Он мастер высокого вратарского класса и всегда играет на высоте многие и многие годы выступления за сборную и за свой клуб! Однозначно! Игорь Акинфеев - ЛУЧШИЙ и нет ему сейчас равных! Ура! Молодец! Так играть! Стоять и не пропускать! РАВНЕНИЕ на Игоря Акинфеева!
15:41
suomi257
на сегодня нет лучших игроков сборной!!!....не одного игрока не то что в топ чемпионате европейском.....наш уровень определяет на сегодняшний день Габулов и клуб Брюгге!!!.....пора бы уже прекратить говорить про Акинфеева и всех остальных.....не было уровня так и не будет!!!
15:29