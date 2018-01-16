Никита Симонян: "На сегодня Акинфеев – лучший игрок сборной России"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян назвал капитана сборной России Игоря Акинфеева ее лучшим игроком. По его мнению, сильными качествами голкипера являются реакция, организация и хороший удар.

– На сегодня Игорь Акинфеев – лучший игрок сборной России, – цитирует официальный сайт ФИФА Симоняна. – Его все уважают в коллективе. Позиция вратаря – это огромная ответственность. Я был нападающим. Мог забить один момент из трех, и мне сказали бы: "Молодец". А вратарь вытащит пять сложных мячей, но пропустит один легкий, и ему скажут: "Ты проиграл игру".

Не могу не вспомнить Льва Яшина, с которым играл в сборной: уверенность вратаря передается всем полевым игрокам, особенно игрокам обороны. Сильные качества Акинфеева – реакция, организация. У него хороший удар. Он может отправить мяч на 60-70 метров. Главное – его уверенность и надежность. Это выдающийся вратарь. Хотя лучшим вратарем всех времен считается Лев Яшин.

Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018

14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия

19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет

25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия