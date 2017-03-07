Никита Симонян: "Матч с Россией не вписался в календарь сборной Бразилии"

Сегодня Федерация футбола Бразилии отказалась от проведения товарищеского матча со сборной России. За комментарием "СЭ" обратился к первому вице-президенту РФС Никите Симоняну. Он отметил, что встреча, скорее всего, не вписалась в календарь сборной Бразилии.
– Как относитесь к тому, что Бразилия отказалась играть с Россией летом?
– Очень жаль, что матч не состоится. Видимо, игра не вписалась в их календарь, – сказал Симонян.
– Допускаете, что в будущем эта встреча пройдет?
– Хотелось бы. Бразильцы точно не игнорировали матч с нами. Просто эта игра не вписалась в составленный ими ранее календарь. (Сергей АСТАХОВ)
Новоуепинни
Бабло кончилось чтоле? С Белоруссией и Казахстаном тогда играйте, они ваще забесплатно готовы
19:49
Свинству Бой!
Жаль, что так на постоянной основе подставляют заслуженного и старого человека. Хотя может он сам готов. Тогда, как в анекдоте про виртуальную реальность получается.
19:31
inspire
Бразилия не играет товарняки со сборными уровня Бенина, Мали или Узбекистана (никого не хотел обидеть, просто для сравнения). ======================== лол ... Бразилия играет со всеми, но не со всеми бесплатно
19:14
Palmer71
Всю самую откровенную глупость отправляют проговаривать этого древнего старца. Резон в этом очень простой, ну что возьмёшь с выжившего из ума пенсионера.
19:02
marksan
Дедушка что-то сказал? Когда внуков в покое оставишь?
18:39
higagy
Конечно, не вписалась в календарь. А еще не вписалось, что Бразилия не играет товарняки со сборными уровня Бенина, Мали или Узбекистана (никого не хотел обидеть, просто для сравнения).
18:35