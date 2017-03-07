Никита Симонян: "Матч с Россией не вписался в календарь сборной Бразилии"

Сегодня Федерация футбола Бразилии отказалась от проведения товарищеского матча со сборной России. За комментарием "СЭ" обратился к первому вице-президенту РФС Никите Симоняну. Он отметил, что встреча, скорее всего, не вписалась в календарь сборной Бразилии.

– Как относитесь к тому, что Бразилия отказалась играть с Россией летом?

– Очень жаль, что матч не состоится. Видимо, игра не вписалась в их календарь, – сказал Симонян.

– Допускаете, что в будущем эта встреча пройдет?

– Хотелось бы. Бразильцы точно не игнорировали матч с нами. Просто эта игра не вписалась в составленный ими ранее календарь. (Сергей АСТАХОВ)