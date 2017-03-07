18:24 | ФУТБОЛ — Сборная России

Никита Симонян: "Матч с Россией не вписался в календарь сборной Бразилии"

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Сегодня Федерация футбола Бразилии отказалась от проведения товарищеского матча со сборной России. За комментарием "СЭ" обратился к первому вице-президенту РФС Никите Симоняну. Он отметил, что встреча, скорее всего, не вписалась в календарь сборной Бразилии.

– Как относитесь к тому, что Бразилия отказалась играть с Россией летом?

– Очень жаль, что матч не состоится. Видимо, игра не вписалась в их календарь, – сказал Симонян.

– Допускаете, что в будущем эта встреча пройдет?

– Хотелось бы. Бразильцы точно не игнорировали матч с нами. Просто эта игра не вписалась в составленный ими ранее календарь. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Новоуепинни

Бабло кончилось чтоле? С Белоруссией и Казахстаном тогда играйте, они ваще забесплатно готовы

19:49

Свинству Бой!

Жаль, что так на постоянной основе подставляют заслуженного и старого человека. Хотя может он сам готов. Тогда, как в анекдоте про виртуальную реальность получается.

19:31

inspire

Бразилия не играет товарняки со сборными уровня Бенина, Мали или Узбекистана (никого не хотел обидеть, просто для сравнения). ======================== лол ... Бразилия играет со всеми, но не со всеми бесплатно

19:14

Palmer71

Всю самую откровенную глупость отправляют проговаривать этого древнего старца. Резон в этом очень простой, ну что возьмёшь с выжившего из ума пенсионера.

19:02

marksan

Дедушка что-то сказал? Когда внуков в покое оставишь?

18:39

higagy

Конечно, не вписалась в календарь. А еще не вписалось, что Бразилия не играет товарняки со сборными уровня Бенина, Мали или Узбекистана (никого не хотел обидеть, просто для сравнения).

18:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ