Никита Симонян: "Матч между сборными России и Аргентины станет большим футбольным событием"

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян считает, что товарищеский матч между сборными России и Аргентины станет большим футбольным событием. Сегодня стало известно о том, что встреча состоится 10 ноября.

- Конечно, это прекрасный спарринг-партнер, на фоне которого мы сможем проверить, как можем соперничать с такими сборными, - цитирует ТАСС Симоняна. - Те игры, которые сейчас проходят в чемпионате России и еврокубках, обнадеживают, в классе и мастерстве прибавили целый ряд игроков - Саша Кокорин, Олег Шатов, Дима Полоз, Далер Кузяев, Саша Ерохин. Я назвал только игроков "Зенита", потому что их матч с "Утрехтом" на памяти.

Увидеть вживую в России сборную Аргентины с гениальным Лионелем Месси - это большое футбольное событие. Хочется достойно с ними сыграть. Лучшего спарринг-партнера вряд ли подберешь.