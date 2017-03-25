Никита Симонян: "Игроки сборной Кот-д'Ивуара были немного мастеровитее футболистов сборной России"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что сборной России в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2) не хватало нападающих Артема Дзюбы и Федора Смолова. Симонян отметил, что главное для национальной команды – набираться уверенности перед большими турнирами.
– Отсутствие двух форвардов, Артема Дзюбы и Федора Смолова, сказалось, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Старания было много, но все-таки ивуарийцы были немного мастеровитее, в основном в вопросе индивидуальных действий. Так были забиты два гола, особенно второй. Главное – постепенно набираться уверенности, ведь впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но я соглашусь, что для уверенности нужны победы.
shpasic
Дзюба и Смолов, видимо, помогли бы защитникам в эпизодах, когда в наши ворота забивались голы.
13:30
баламошка
Нет у нас никаких футболистов.
13:18