Никита Симонян: "Гана - хорошая проверка для России"

Первый вице-президент (РФС) Никита Симонян отметил, что товарищеский матч со сборной Ганы станет очень хорошей проверкой для команды России. Игра состоится завтра на московском стадионе "Локомотив". Этот матч станет вторым для Станислава Черчесова на посту главного тренера российской команды. 31 августа Россия в Анталье в матче с Турцией сыграла вничью (0:0).

- Сборная Ганы – очень серьезный соперник. Я удивляюсь тому, что по первому матчу говорят о невыразительности, - цитирует Р-Спорт" Симоняна. "- Команда играла с листа, полсостава Черчесов поменял. И вообще Станислав Саламович правильно ставит вопрос таким образом, что это не товарищеские встречи, а контрольные. Сейчас против Ганы команда будет лучше подготовлена. И Турция, и Гана – это два хороших соперника. Гана на чемпионатах мира произвела очень хорошее и сильное впечатление (в 2006 году вышла в 1/8 финала, а в 2010 году - в 1/4 финала). Так что во вторник сборную России ожидает очень хорошая проверка.