09:21 | ФУТБОЛ — Сборная России

Никита Симонян: "Для меня огромная честь открыть стадион "Фишт"

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что для него будет огромной честью открыть сочинский стадион "Фишт" перед товарищеским матчем между сборными России и Бельгии. Игра состоится 28 марта.

– Я уроженец Краснодарского края, я родился в Армавире и год назад стал почетным гражданином этого города, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Для меня огромная честь открыть стадион "Фишт". Я отдам один пас капитану бельгийской сборной, а другой – капитану нашей сборной.

Никита Симонян совершит символический первый удар на стадионе "Фишт"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170326/1118156464.html

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