Никита Симонян: "Черчесов профессионально отчитался по выступлению сборной на Кубке конфедераций"

Первый вице-президент РФС, председатель технического комитета Никита Симонян подчеркнул, что тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым профессионально отчитался за выступление команды на Кубке конфедераций 2017 года на заседании организации.

Национальная команда не сумела выйти в полуфинал турнира, на групповом этапе обыграв команду Новой Зеландии (2:0), но уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

- Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым очень подробно и профессионально отчитался по выступлению сборной России на Кубке конфедераций, было изложено абсолютно все. Был объективный разговор о том, как мы можем противостоять командам, которые нас технически превосходят, - приводит ТАСС слова Симоняна. - Никаких придирок, никаких критических стрел в адрес сборной России на заседании не было, был исключительно профессиональный разговор.

Рекомендаций не было, думаю, это не совсем этично, да и Черчесов - это тренер, который, к счастью, не нуждается в рекомендациях. Оценки выступлению также не давались. Нынешний тренерский штаб, в отличие от предшественников, находится в здании РФС с утра до вечера. С утра до вечера! Это также было отмечено на заседании.