Никита Симонян: "Автор петиции признал: в роспуске нет смысла"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал о встрече с авторами петиции за роспуск сборной, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Мы поговорили с господином Хасановым. Согласились, что у народа есть повод для возмущения. Но в ответ объяснили, что в роспуске как таковом нет никакого смысла. Вот провалились мы на Euro. Но претензии, например, к Игорю Акинфееву, к Василию Березуцкому? И он согласился с нашими доводами. Вот сейчас пришел новый тренер, команда обновилась – такие изменения нормальны. Но не роспуск.

– Какие цели нужно ставить на домашний чемпионат мира?

– Хорошо подготовиться и достойно выступить. Один человек у нас говорил, что мы должны выиграть Кубок. Но делать такие заявления... Также Ходжа Насреддин обещал шаху, что за двадцать лет научит осла говорить, справедливо полагая, что за это время либо падишах умрет, либо осел. Надо реально смотреть на вещи. Поэтому просто желаю Станиславу Черчесову и всем футболистам удачи.