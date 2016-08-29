Никита Симонян: "Автор петиции признал: в роспуске нет смысла"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал о встрече с авторами петиции за роспуск сборной, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Мы поговорили с господином Хасановым. Согласились, что у народа есть повод для возмущения. Но в ответ объяснили, что в роспуске как таковом нет никакого смысла. Вот провалились мы на Euro. Но претензии, например, к Игорю Акинфееву, к Василию Березуцкому? И он согласился с нашими доводами. Вот сейчас пришел новый тренер, команда обновилась – такие изменения нормальны. Но не роспуск.
– Какие цели нужно ставить на домашний чемпионат мира?
– Хорошо подготовиться и достойно выступить. Один человек у нас говорил, что мы должны выиграть Кубок. Но делать такие заявления... Также Ходжа Насреддин обещал шаху, что за двадцать лет научит осла говорить, справедливо полагая, что за это время либо падишах умрет, либо осел. Надо реально смотреть на вещи. Поэтому просто желаю Станиславу Черчесову и всем футболистам удачи.
shpasic
вот последняя редация петиции: " 1. Расформировать сборную России по футболу, в нынешнем составе, как не оправдавшую надежд. 2. Создать конкурентную среду: убрать лимит легионеров, ввести ограничение на бюджеты клубов- поменьше контракты, повыше конкуренция, побольше стимулов развития. 3. Обеспечить развитие детского спорта - строительство стадионов, кортов, открытие детских секций (обязательный лимит по численности населенного пункта), доступность секций для детей (софинансирование, льготы для многодетных и малоимущих)."/ при этом автору сказали, что смысла в роспуске нет, потому что к Васе и Сухаряну нет претензий, на этом и успокоились. наверное, в Партию приняли автора, хорошие задатки голову дурить людям.
21:20
shpasic
теперь нужно миллион подписей собрать, чтобы утвердить статус тряпки для автора петиции.
21:08
Blaugranas
Каждый думающий человек прекрасно понимает, что никакого смысла в петиции Хасанова нет!!! Хасанов с компанией побывали у Мутко и там возможно им мозг вправили!!! Вопрос МКРТЫЧУ ПОГОСОВИЧУ: почем обменяли петицию?
20:50
malych
А, что с этим никому не нужным Хасановым надо было встречаться, что-то ему объяснять?! Бред какой-то, Никита Павлович!
20:43
баламошка
Попиарил себя автор петиции. И перед болельщиками, и перед врачами. Может отечественная психиатрия выправит ситуацию, хотя надежды мало на неё. Мне, например, никак не помогла.
20:17