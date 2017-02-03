19:42 3 февраля | ФУТБОЛ — Сборная России

Никита Симонян: "А почему Месси не может приехать в Россию?"

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал возможность проведения товарищеского матча Россия - Аргентина. По его словам, приезду в нашу страну Лионеля Месси нет никаких препятствий.

- Товарищеский матч со сборной Аргентины? Что касается выбора соперников такого уровня, то это все поддерживают, - отметил Симонян. - Но, с кем договорятся, с теми и будем играть.

- Есть вероятность, что Месси может приехать в Россию?

- А почему нет? Он что, будет игнорировать государство или на чемпионат мира не приедет? Сейчас ведутся переговоры. Когда договорятся, тогда и приедет сборная Аргентины. Все вопросы - к Виталию Леонтьевичу Мутко. Он президент РФС, он ведет переговоры. (Ярослав СУСОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

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