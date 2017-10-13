Никита Чернов: "Поехал бы к Слуцкому в "Халл Сити"

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий в этом сезоне на правах аренды за "Урал", в интервью "Известиям" отметил, что его не удивил отъезд Леонида Слуцкого в Англию. По мнению 21-летнего футболиста, тренер решил ответить на новый вызов.

- Когда Фабио Капелло ушел, а на его место назначили Леонида Слуцкого, у вас не появилась мысль, что это может сказаться на вашей карьере в сборной?

- Нет, я о таком даже не думал. Леонид Викторович знал меня по ЦСКА, видел мой период становления как футболиста, и у меня нет никаких обид. На тот момент объективно были ребята сильнее. Да и при Капелло я попал в состав в первую очередь из-за травм игроков сборной. Если бы Леша Березуцкий или Игнашевич были здоровы, то я бы вряд ли вышел на поле.

- Вас удивил отъезд Леонила Слуцкого в Англию?

- Нет. Он хороший тренер. Наверное, в чемпионате России ему уже поднадоело, и Леонид Викторович чувствовал, что остановился в развитии. Поэтому, скорее всего, и решил ответить на новый вызов.

- Следите за результатами "Халл Сити"?

- Я, конечно, не смотрю каждый матч "Халла", но подписался на информацию об этой команде. Мне приходят уведомления по итогам каждого матча нового коллектива Леонида Викторовича.

- Если бы Леонид Слуцкий позвал вас в Англию, поехали бы?

- Конечно! От такого шанса глупо отказываться. Любой на моем месте так бы сделал.