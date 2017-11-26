Немецкий футбольный союз призвал усилить допинг-контроль за игроками сборной России

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель призвал усилить допинг-контроль за игроками сборной России. По его словам, это пойдет только на пользу и снимет все подозрения.

Напомним, что на днях британское издание Mail on Sunday опубликовало информацию о том, что ФИФА хочет связаться с информатором ВАДА и бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым с целью получения информации о допинге в российском футболе.

– Учитывая прошедшие события, связанные с допингом в российском спорте, было бы хорошо, чтобы контроль или система контроля не вызывали никаких сомнений, – цитирует Гринделя Frankfurter Allgemeine. – Более жесткие меры контроля пойдут на пользу российским игрокам и помогут опровергнуть все подозрения.