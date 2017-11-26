00:00 | Футбол — Сборная России

Немецкий футбольный союз призвал усилить допинг-контроль за игроками сборной России

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Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель призвал усилить допинг-контроль за игроками сборной России. По его словам, это пойдет только на пользу и снимет все подозрения.

Напомним, что на днях британское издание Mail on Sunday опубликовало информацию о том, что ФИФА хочет связаться с информатором ВАДА и бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым с целью получения информации о допинге в российском футболе.

– Учитывая прошедшие события, связанные с допингом в российском спорте, было бы хорошо, чтобы контроль или система контроля не вызывали никаких сомнений, – цитирует Гринделя Frankfurter Allgemeine. – Более жесткие меры контроля пойдут на пользу российским игрокам и помогут опровергнуть все подозрения.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Camry163

Все подозрения сразу снимаются, как только наши герои выходят на поле.

00:45

DDG

даже под допингом.....где сборная России и где бундес-тим??? сами немцы дурачье что-ли, принижать свою сборную так?

00:23