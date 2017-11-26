Немецкий футбольный союз призвал усилить допинг-контроль за игроками сборной России

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель призвал усилить допинг-контроль за игроками сборной России. По его словам, это пойдет только на пользу и снимет все подозрения.
Напомним, что на днях британское издание Mail on Sunday опубликовало информацию о том, что ФИФА хочет связаться с информатором ВАДА и бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым с целью получения информации о допинге в российском футболе.
– Учитывая прошедшие события, связанные с допингом в российском спорте, было бы хорошо, чтобы контроль или система контроля не вызывали никаких сомнений, – цитирует Гринделя Frankfurter Allgemeine. – Более жесткие меры контроля пойдут на пользу российским игрокам и помогут опровергнуть все подозрения.
Camry163
Все подозрения сразу снимаются, как только наши герои выходят на поле.
00:45
DDG
даже под допингом.....где сборная России и где бундес-тим??? сами немцы дурачье что-ли, принижать свою сборную так?
00:23