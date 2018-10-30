"Нам было хорошо вместе". Акинфеев – о сборной России на чемпионате мира

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об атмосфере в команде во время ЧМ-2018.

- Было грустно, когда эта история закончилась. Потом был Кремль, потом мы собирались вместе, и как-то все это растворилось, расплылось. Нам было хорошо, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Было объединение игроков. Тренировочный процесс был на великолепном уровне. База хорошая. Много факторов можно перечислять. Была душа и человечность в людях. И цель - это самое главное. Когда у тебя есть цель, и тебе ничего не мешает, у тебя есть прямая дорога к этой цели.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии в серии пенальти.