Начало матча Турция – Россия перенесено по просьбе ТВ-трансляторов

Время начала товарищеского матча сборных Турции и России переносится на 21:30. Как информирует официальный твиттер сборной России, это сделано по просьбе ТВ-трансляторов поединка.
Первоначало планировалось, что завтрашняя встреча начнется в 21:15. В России матч покажет Первый канал.
Начало матча сборных Турции и России переносится на 21:30! Это сделано по просьбе ТВ-трансляторов поединка– Сборная России (@TeamRussia) 30 августа 2016 г.
Пряслин
По просьбе пропагандистов "Времени", а не трансляторов.
21:47
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну а как? сначала новости про то, как Солнцеликий слетал альфа-самцом на юг, сплавал русалкой за амфорой и съездил на лучшем авто импортозамещения - лада-галима от Владика до Янтарного бререга ни разу не заправившись, и уже потом можно давать свисток к началу матча. чтобы пипл ни на один вечер не оставался без выпуска новостей и не отрывался от сиськи с правдивой информацией как раися встает с колен, на локти.
21:44
SergeyKa
Здорово. Осталось только сообщить в какой день.
21:40
igorx70
Отделались-таки турки помидорами.
21:39