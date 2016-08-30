Начало матча Турция – Россия перенесено по просьбе ТВ-трансляторов

Время начала товарищеского матча сборных Турции и России переносится на 21:30. Как информирует официальный твиттер сборной России, это сделано по просьбе ТВ-трансляторов поединка.

Первоначало планировалось, что завтрашняя встреча начнется в 21:15. В России матч покажет Первый канал.