21:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Начало матча Турция – Россия перенесено по просьбе ТВ-трансляторов

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Время начала товарищеского матча сборных Турции и России переносится на 21:30. Как информирует официальный твиттер сборной России, это сделано по просьбе ТВ-трансляторов поединка.

Первоначало планировалось, что завтрашняя встреча начнется в 21:15. В России матч покажет Первый канал.

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Пряслин

По просьбе пропагандистов "Времени", а не трансляторов.

21:47

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну а как? сначала новости про то, как Солнцеликий слетал альфа-самцом на юг, сплавал русалкой за амфорой и съездил на лучшем авто импортозамещения - лада-галима от Владика до Янтарного бререга ни разу не заправившись, и уже потом можно давать свисток к началу матча. чтобы пипл ни на один вечер не оставался без выпуска новостей и не отрывался от сиськи с правдивой информацией как раися встает с колен, на локти.

21:44

SergeyKa

Здорово. Осталось только сообщить в какой день.

21:40

igorx70

Отделались-таки турки помидорами.

21:39

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