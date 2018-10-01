13:57 | Футбол — Сборная России

Начало карьеры Акинфеева в большом футболе. Фото с Александром Филимоновым

Игорь Акинфеев и Александр Филимонов.
Игорь Акинфеев и Александр Филимонов.
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Вратарь и капитан ЦСКА  Игорь Акинфеев сегодня объявил об уходе из сборной России.

 
Футбол. Чемпионат мира по футболу. ЧМ-2018. 05 июля 2018 года. Новогорск. Тренировка сборной России. Игорь Акинфеев.Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Голкипер всю профессиональную карьеру провел в армейском клубе. В девяностые, когда он занимался еще в футбольной школе, ему довелось сфотографироваться с тогдашним вратарем "Спартака" и сборной России Александром Филимоновым.

Филимонов играл в сборной до ЧМ-2002. Акинфеев был впервые вызван в национальную команду год спустя. Дебютный матч он провел в апреле 2004 года.

Примечательно, что Филимонов завершил профессиональную карьеру только этим летом, в 44 года.

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