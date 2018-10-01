Начало карьеры Акинфеева в большом футболе. Фото с Александром Филимоновым

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня объявил об уходе из сборной России.

Голкипер всю профессиональную карьеру провел в армейском клубе. В девяностые, когда он занимался еще в футбольной школе, ему довелось сфотографироваться с тогдашним вратарем "Спартака" и сборной России Александром Филимоновым.

Филимонов играл в сборной до ЧМ-2002. Акинфеев был впервые вызван в национальную команду год спустя. Дебютный матч он провел в апреле 2004 года.

Примечательно, что Филимонов завершил профессиональную карьеру только этим летом, в 44 года.