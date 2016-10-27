На стадионе "Спартака" прошли съемки фильма о Черчесове

На "Открытие Арене" немецкое телевидение снимает фильм о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, информирует официальный сайт "Спартака". В четверг Черчесов побывал на стадионе красно-белых вместе со съемочной бригадой немецкого телевидения. Интересно, что фильм о знаменитом в прошлом вратаре и экс-наставнике "Спартака" снимает его бывший партнер по дрезденскому "Динамо" нападающий Флориан Вайхерт, работающий сейчас журналистом. В 1994 и 1995 годах они вместе выступали в бундеслиге за клуб из Дрездена.

Вайхерту очень понравились и стадион, и спартаковский музей, где он увидел немало фотографий и видео, связанных с игрой Черчесова за красно-белых в золотую эпоху "Спартака". Нынешний главный тренер сборной России был капитаном красно-белых, когда команда завоевала последний Кубок СССР и выиграла первое золото российского чемпионата. Черчесов защищал ворота "Спартака" в легендарном золотом матче 1989 года против киевского "Динамо" и в Лиге чемпионов 1995 года, в которой спартаковцы установили абсолютный рекорд для российских клубов, выиграв в групповом турнире шесть матчей из шести.