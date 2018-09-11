19:16 | Футбол — Сборная России

На "Ростов Арене" затопило ряд помещений, ущерба нет

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В воскресенье 9 сентября, накануне товарищеского матча между сборными России и Чехии (5:1) на "Ростов Арене" затопило кухню и несколько технических помещений. Как сообщили в пресс-службе компании "Спорт-Ин", занимающейся управлением стадионом, значительного ущерба инцидент не повлек, а потоп был ликвидирован сотрудниками арены.

"Накануне матча в результате нерегламентной работы кухонного оборудования сработала противопожарная сигнализация. Произошло незначительное затопление самой кухни и ряда технических помещений. Пострадавшая зона была быстро приведена в порядок силами персонала стадиона. Существенного ущерба нанесено не было, сейчас ведется замена нескольких потолочных плиток. Инцидент никак не повлиял на проведение матча Россия - Чехия", - пояснили в пресс-службе "Спорт-Ин".

Это не первый случай затопления стадионов чемпионата мира-2018. Ранее от дождей пострадали арены в Волгограде и Нижнем Новгороде.

Россия - Чехия

 

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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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