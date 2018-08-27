На невызов Акинфеева обратили внимание даже в США

Популярный американский портал Associated Press обратил внимание на состав сборной России на матч Лиги наций с Турцией и товарищескую игру с Чехией.

Интерес у портала вызвал первый за долгое время невызов вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Герой победной серии пенальти против Испании Акинфеев вошел в число 11 игроков сборной, которые не сыграют с Турцией и Чехией", - говорится в сообщении.

Кроме того, AP отметил вызов трех натурализованных игроков - Гильерме, Романа Нойштедтера и Константина Рауша, а также новичка Дмитрия Стоцкого.

С Турцией Россия сыграет 7 сентября на выезде, с Чехией - 10 сентября дома.

Состав сборной России