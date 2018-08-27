18:16 | Футбол — Сборная России

На невызов Акинфеева обратили внимание даже в США


Популярный американский портал Associated Press обратил внимание на состав сборной России на матч Лиги наций с Турцией и товарищескую игру с Чехией.

 
Игорь АКИНФЕЕВ (справа) и Федор СМОЛОВ.Кого Черчесов не вызвал в сборную. Вы удивитесь

Интерес у портала вызвал первый за долгое время невызов вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

"Герой победной серии пенальти против Испании Акинфеев вошел в число 11 игроков сборной, которые не сыграют с Турцией и Чехией", - говорится в сообщении. 

Кроме того, AP отметил вызов трех натурализованных игроков - Гильерме, Романа Нойштедтера и Константина Рауша, а также новичка Дмитрия Стоцкого.

С Турцией Россия сыграет 7 сентября на выезде, с Чехией - 10 сентября дома.

 

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