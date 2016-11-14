16:34 | ФУТБОЛ — Сборная России

На матче Россия - Румыния в Грозном будет работать диктор из Москвы

0
0
0
1

Менеджер "Терека" Александр Федосеев сообщил, что на товарищеском матче между сборными России и Румынии, который 15 ноября состоится в Грозном, будет работать диктор из Москвы Виктор Степанов. Ранее КДК РФС неоднократно штрафовал грозненский клуб из-за того, что местный диктор на чеченском языке поддерживал свою команду на матчах премьер-лиги.

Диктором на матче будет Виктор Степанов, - приводит ТАСС слова Федосеева. - Игорь Плешаков (работает на матчах ФК и ХК ЦСКА) не смог.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3782229

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

BATAMAN

А что так? Местный не подходит?

16:48

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ