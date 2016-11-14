На матче Россия - Румыния в Грозном будет работать диктор из Москвы

Менеджер "Терека" Александр Федосеев сообщил, что на товарищеском матче между сборными России и Румынии, который 15 ноября состоится в Грозном, будет работать диктор из Москвы Виктор Степанов. Ранее КДК РФС неоднократно штрафовал грозненский клуб из-за того, что местный диктор на чеченском языке поддерживал свою команду на матчах премьер-лиги.

- Диктором на матче будет Виктор Степанов, - приводит ТАСС слова Федосеева. - Игорь Плешаков (работает на матчах ФК и ХК ЦСКА) не смог.