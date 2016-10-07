На матче Россия - Коста-Рика ожидается аншлаг

Российский футбольный союз (РФС) прогнозирует, что товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики пройдет при заполненных трибунах. Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Петр Голунов. Встреча состоится 9 октября на новом стадионе "Краснодара". Голунов добавил, что точной информации по количеству проданных билетов нет.

- Мы ожидаем, что будет аншлаг, - цитирует ТАСС Голунова. - Билеты в кассах еще есть, но их количество минимально. Со дня старта продаж динамика была впечатляющей.