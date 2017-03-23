На матче Россия - Бельгия ожидается аншлаг и праздничная программа

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что на товарищеский матч между сборными России и Бельгии, который пройдет в Сочи, продано 32 тысячи билетов и ожидается аншлаг.

Этой встречей 28 марта откроется стадион "Фишт". Вместимость арены, которая принимала открытие и закрытие Олимпийских игр 2014 года, составляет 40 тысяч зрителей.

- На матч в Сочи продано уже 32 тысячи билетов, - цитирует Р-Спорт Долуду. - Пока РФС сделал паузу - посмотрит, сколько билетов нужно на так называемую футбольную семью, для партнеров и так далее. Если останется резерв, то он также будет пущен в продажу. На матче в Сочи мы ожидаем аншлаг.

Правоохранительные органы работают в штатном режиме. Мы готовим стюардов: на сегодняшний день на тестовые мероприятия отобраны 640 стюардов, а в целом на Кубке конфедераций их будет 1340. Также готовим волонтеров. По программе "Городские волонтеры" мы отобрали 1,3-1,5 тысячи волонтеров, из них 1130 будут задействованы на Кубке конфедераций. Плюс 1340 волонтеров предоставит оргкомитет "Россия-2018".

Программу планируем. Это будет не только игра, но и открытие "Фишта" как футбольной арены. Сценарий и детали не стану раскрывать, пусть это будет небольшим сюрпризом. Будет увеличено количество общественного транспорта, в том числе железнодорожного, которым болельщики смогут воспользоваться после игры (учитывая аншлаг). Порядка пяти тысяч парковочных мест запланированы для личного транспорта. А те болельщики, которые будут проживать в гостиницах Олимпийского парка, после окончания игры уйдут пешком.