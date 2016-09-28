На матч Россия - Коста-Рика продано уже 23 тысячи билетов

На контрольном матче Россия – Коста-Рика, который пройдет в Краснодаре 9 октября, ожидается аншлаг. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе РФС.
– По данным на сегодняшний день, на контрольный матч Россия – Коста-Рика реализовано порядка 23 тысяч билетов, – сказали в пресс-службе. – На игре в Краснодаре ожидается аншлаг.
Напомним, что матч состоится на новом стадионе "Краснодара", который будет вмещать 33 тысячи человек. (Сергей АСТАХОВ)
ПЕНТУРИККИО
Народ просто идет на новый стадион посмотреть изнутри...а не на убогих...первый матч на новом стадионе...за билеты от 700 и выше никто бы не пошел...будь старый стадион....еще и коста рика..ппц
14:57
MITLIX
То как РФС распространяет билеты на этот матч- кроме как козлячеством не назвать. На сайте постоянно зависание и не купить. в точках продаж (а их целых три на весь Краснодар)- огромные очереди и черепахи- продавщицы обязательна переплата 10% за услуги Кассир.ru Билеты вбрасывают частями не сообщая когда и какие места будут Каменный век в сравнении с тем же сайтом Краснодара где можно выбрать билеты сразу на любое место и спокойно (без комиссий!) оплатить!
14:43
Джон....Сильвер
Действительно, нашему народу мазахизма не занимать!
14:41
баламошка
Бедные люди, мои соболезнования.
14:38