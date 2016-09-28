На матч Россия - Коста-Рика продано уже 23 тысячи билетов

На контрольном матче Россия – Коста-Рика, который пройдет в Краснодаре 9 октября, ожидается аншлаг. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе РФС.

– По данным на сегодняшний день, на контрольный матч Россия – Коста-Рика реализовано порядка 23 тысяч билетов, – сказали в пресс-службе. – На игре в Краснодаре ожидается аншлаг.

Напомним, что матч состоится на новом стадионе "Краснодара", который будет вмещать 33 тысячи человек. (Сергей АСТАХОВ)

Равшан Ирматов обслужит матч Россия - Коста-Рика