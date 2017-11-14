На матч Россия - Испания продано почти 42 тысячи билетов

По состоянию на утро вторника, 14 ноября, на контрольный матч между сборными России и Испании, который состоится на стадионе "Санкт-Петербург", продано почти 42 тысячи билетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. На вечер понедельника было реализовано около 32 тысяч билетов.

Отметим, что в продажу поступило всего 56,5 тысяч билетов – это равно вместимости арены на Крестовском острове на матчах РФПЛ. На чемпионате мира 2018 года за счет временных трибун она возрастет до 68 тысяч мест, но во время товарищеской игры сборных эти трибуны задействовать не будут.

Напомним, матч Россия - Испания состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Россия - Испания: коррида в Петербурге