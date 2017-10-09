На матч Россия - Иран реализовано 23 тысячи билетов

Пресс-атташе РФС Игорь Владимиров рассказал, что на товарищеский матч между сборными России и Ирана в Казани реализовано 23 тысячи билетов. Вместимость "Казань Арены" – 45 тысяч человек.

– Мы ожидаем до 25 тысяч болельщиков. Да, некоторые билеты раздавались бесплатно, но в этом ничего странного – это наша обычная билетная программа, мы хотим, чтобы люди приходили на стадион, – приводит ТАСС слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова. - Какой-то конкретной квоты нет. Сложно сказать, сколько будет иранских болельщиков, но с учетом того, что в городе есть община и консульство страны, ожидаем человек 100-200.

Матч Россия – Иран пройдет 10 октября на "Казань Арене". Начало встречи – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.