14:45 | ФУТБОЛ — Сборная России

На матч Россия - Бельгия продано более 18 тысяч билетов

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Более 18 тысяч билетов продано на товарищеский матч сборных России и Бельгии, который состоится в Сочи 28 марта. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об этом на совещании, посвященном подготовке стадиона "Фишт" к Кубку конфедераций.

- Что касается тестового матча Россия - Бельгия, то сегодня мы убедились, что ядро стадиона подготовлено на высочайшем уровне. Поле, раздевалки, душевые - все готово к тому, чтобы матч состоялся и прошел на высоком уровне, болельщики ждут эту игру. За полторы недели с момента старта продаж куплено более 18 тысяч билетов, - цитирует ТАСС Кондратьева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4084558

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