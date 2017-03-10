На матч Россия - Бельгия продано более 18 тысяч билетов

Более 18 тысяч билетов продано на товарищеский матч сборных России и Бельгии, который состоится в Сочи 28 марта. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об этом на совещании, посвященном подготовке стадиона "Фишт" к Кубку конфедераций.

- Что касается тестового матча Россия - Бельгия, то сегодня мы убедились, что ядро стадиона подготовлено на высочайшем уровне. Поле, раздевалки, душевые - все готово к тому, чтобы матч состоялся и прошел на высоком уровне, болельщики ждут эту игру. За полторы недели с момента старта продаж куплено более 18 тысяч билетов, - цитирует ТАСС Кондратьева.