12:23 | Футбол — Сборная России

На матч Россия - Аргентина пустят с зонтами

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В связи с дождливой погодой организаторы товарищеского матча Россия - Аргентина решили болельщикам проносить на трибуны зонты, сообщает пресс-служба "Лужников". Не рекомендуется брать с собой на стадион большие сумки и рюкзаки, жидкости в емкостях более 100 мл и продукты питания, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, колющие и режущие предметы. 

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники" в субботу, 11 ноября, начало - в 16:00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Аргентина. Перед матчем. Live!

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Viktoras

Хорошая мысль пришла. удалить часть крыши (там, где она есть на разных аренах) над фан секторами и заливать их в тот момент, когда попытаются использовать файера.

13:04