На матч Россия - Аргентина пустят с зонтами

В связи с дождливой погодой организаторы товарищеского матча Россия - Аргентина решили болельщикам проносить на трибуны зонты, сообщает пресс-служба "Лужников". Не рекомендуется брать с собой на стадион большие сумки и рюкзаки, жидкости в емкостях более 100 мл и продукты питания, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, колющие и режущие предметы.

Матч Россия - Аргентина пройдет на стадионе "Лужники" в субботу, 11 ноября, начало - в 16:00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Аргентина. Перед матчем. Live!