На "красной" ветке метро увеличат количество поездов после матча Россия - Аргентина

Количество поездов на Сокольнической линии московского метрополитена увеличат в полтора раза 11 ноября после товарищеского матча между сборными России и Аргентины. На станциях также увеличат число сотрудников Службы безопасности для профилактики правонарушений.

– Московский метрополитен подготовился к увеличению пассажиропотока во время проведения матча по футболу между сборными России и Аргентины. Для удобства болельщиков сразу после окончания матча количество поездов на Сокольнической линии метро будет увеличено в полтора раза, – сообщили "Р-Спорту" в пресс-службе метрополитена.

Матч Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.