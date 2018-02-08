На что готов Кокорин в случае удачного выступления на ЧМ

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин сказал, что готов выполнить смешное желание, если команда успешно выступит на домашнем чемпионате мира. Форвард отметил, что сделает это с радостью.

- Если удачно выступим на чемпионате мира, давайте разыграем среди болельщиков какое-нибудь позорное или смешное желание, чтобы отметить это событие, - цитирует пресс-служба сборной России Кокорина. - Я это сделаю с радостью.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").