На что готов Кокорин в случае удачного выступления на ЧМ

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин сказал, что готов выполнить смешное желание, если команда успешно выступит на домашнем чемпионате мира. Форвард отметил, что сделает это с радостью.
- Если удачно выступим на чемпионате мира, давайте разыграем среди болельщиков какое-нибудь позорное или смешное желание, чтобы отметить это событие, - цитирует пресс-служба сборной России Кокорина. - Я это сделаю с радостью.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").
crazysun78
Ну так уже в зените же...
21:22
mesp
А "удачно выступить" - это как? Не ниже 3-го места в группе?
20:00
Pleafant
Позорное можно загадывать сегодня.Кокорин пробегал впустую полчаса против команды 2й лиги Дании,забыв даже ударить по воротам,после чего был заменён.
17:22
pBaHble_Tpycbl
позорное? тогда одень ещё раз форму сборной после ЧМ
16:58
sawrtre
только орал секс не предлагайте,для него это приятное.мамаев с парадезом подтвердят.
16:12
Гол еще гол
Как не было мозгов и уже не будет. Что не ляпнет или не совершит поступок, всё не так, как у нормальных людей. Что нельзя было сказать смешное, шутливое желание, нет-позорное. Что, предложить ему бегать голым на площади 3-х вокзалов в Москве, пусть бегает, если нет головы. А удачное выступление-выход из группы.
16:11
Бу-га-га!
Идиёт.
15:33
higagy
С такими вводными особо ничем не рискует.
15:31
Serenky25
Сделай Каминг Аут...
15:18
shpasic
лучше сразу на два позорных желания соглашаться, на случай неудачного выступления.
15:17
Жорик Вартанов
какие усы детвора? марш в школу, Кокоша, переспи с Дзюбой
15:15
SS-1525-Sergey
Одна победа не с крупным счётом в группе, уже успехом можно назвать, не выход из группы фурором!
15:10
zenitoman
Побрей усы Псу!
15:06
shur
Черчесову усы повыщипывай!
14:56