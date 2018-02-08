14:52 | Футбол — Сборная России

На что готов Кокорин в случае удачного выступления на ЧМ

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Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин сказал, что готов выполнить смешное желание, если команда успешно выступит на домашнем чемпионате мира. Форвард отметил, что сделает это с радостью.

- Если удачно выступим на чемпионате мира, давайте разыграем среди болельщиков какое-нибудь позорное или смешное желание, чтобы отметить это событие, - цитирует пресс-служба сборной России Кокорина. - Я это сделаю с радостью.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

 
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КОММЕНТАРИИ (14)
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crazysun78

Ну так уже в зените же...

21:22

mesp

А "удачно выступить" - это как? Не ниже 3-го места в группе?

20:00

Pleafant

Позорное можно загадывать сегодня.Кокорин пробегал впустую полчаса против команды 2й лиги Дании,забыв даже ударить по воротам,после чего был заменён.

17:22

pBaHble_Tpycbl

позорное? тогда одень ещё раз форму сборной после ЧМ

16:58

sawrtre

только орал секс не предлагайте,для него это приятное.мамаев с парадезом подтвердят.

16:12

Гол еще гол

Как не было мозгов и уже не будет. Что не ляпнет или не совершит поступок, всё не так, как у нормальных людей. Что нельзя было сказать смешное, шутливое желание, нет-позорное. Что, предложить ему бегать голым на площади 3-х вокзалов в Москве, пусть бегает, если нет головы. А удачное выступление-выход из группы.

16:11

Бу-га-га!

Идиёт.

15:33

higagy

С такими вводными особо ничем не рискует.

15:31

Serenky25

Сделай Каминг Аут...

15:18

shpasic

лучше сразу на два позорных желания соглашаться, на случай неудачного выступления.

15:17

Жорик Вартанов

какие усы детвора? марш в школу, Кокоша, переспи с Дзюбой

15:15

SS-1525-Sergey

Одна победа не с крупным счётом в группе, уже успехом можно назвать, не выход из группы фурором!

15:10

zenitoman

Побрей усы Псу!

15:06

shur

Черчесову усы повыщипывай!

14:56