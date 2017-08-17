Мутко считает оправданным решение не вызывать лидеров сборной России на сентябрьский сбор

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил о том, что решение не вызывать лидеров сборной России на контрольный матч с московским "Динамо" является оправданным. По его словам, это обусловлено тем, что они находятся в сложном положении после насыщенного сезона-2016/17.

- Сейчас все лидеры нашей сборной, которые играли основную роль на Кубке конфедераций, в очень сложном положении, - приводит ТАСС слова Мутко. - Ребята практически остались без отпуска, они не проходили со своими командами соответствующие сборы, и главный тренер все это учитывает. Поэтому мы поддержали предложение, чтобы многие лидеры сборной остались в своих командах, не потеряли места в составах.

Мы видим, как подустали наши лидеры, видим, как они сложно втягиваются в сезон в командах, поэтому это решение оправдано. Октябрьский сбор уже будет полноценным, это будет основной состав, который начнет подготовку к чемпионату мира. Игры будут уже серьезными. Тем более сентябрь - сложный месяц, везде играются ключевые матчи квалификации, и встречаться особо не с кем. А проводить второсортные игры мы не захотели.

Напомним, что игра между сборной России и "Динамо" состоится 3 сентября в Химках. В расширенный состав национальной команды вошли 28 футболистов, 12 из которых ранее не выступали за сборную.