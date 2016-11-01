Мутко считает, что состав сборной России близок к тому, что будет играть на Кубке конфедераций

Вице-президент РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что оглашенный сегодня состав сборной России на товарищеские матчи близок к той команде, которая будет принимать участие в домашнем Кубке конфедераций-2017. 10 ноября Россия сыграет с Катаром, 15 ноября - с Румынией.

- Черчесов провел достаточно объемную работу, изучил кандидатов, - цитирует ТАСС Мутко. - До Кубка конфедераций остается несколько игр, и, он все больше и больше подходит к финальному составу. Но, конечно, собрать он его полностью сейчас не может. К сожалению, травмирован Федор Смолов, Артем Дзюба восстанавливается после рецидива травмы. Что касается Саши Кокорина, то он демонстрирует хороший футбол.