Мутко, Прядкин и Симонян приехали на тренировку сборной России

На "Арене Химки" стартовала первая тренировка сборной России под руководством Станислава Черчесова, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. На занятие вместе с командой в автобусе прибыли глава РФС Виталий Мутко, первый вице-президент РФС Никита Симонян и руководитель РФПЛ Сергей Прядкин.

На тренировку не вышли защитник Мариу Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артем Дзюба. Натурализованный бразилец уже завтра покинет сборную – у него травма. Дзагоев и Дзюба должны в ближайшее время пройти медобследование.

Полузащитник Роман Нойштедтер присоединится к команде уже в Турции, где 31 августа россияне проведут товарищеский матч против сборной этой страны.