17:42 | ФУТБОЛ — Сборная России

Мутко, Прядкин и Симонян приехали на тренировку сборной России

0
0
0

На "Арене Химки" стартовала первая тренировка сборной России под руководством Станислава Черчесова, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. На занятие вместе с командой в автобусе прибыли глава РФС Виталий Мутко, первый вице-президент РФС Никита Симонян и руководитель РФПЛ Сергей Прядкин.

На тренировку не вышли защитник Мариу Фернандес, полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артем Дзюба. Натурализованный бразилец уже завтра покинет сборную – у него травма. Дзагоев и Дзюба должны в ближайшее время пройти медобследование.

Полузащитник Роман Нойштедтер присоединится к команде уже в Турции, где 31 августа россияне проведут товарищеский матч против сборной этой страны.

Опрос

Как вы относитесь к назначению Станислава Черчесова главным тренером сборной России?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ