Мутко призвал не покупать билеты на матчи с Аргентиной и Испанией у спекулянтов

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что болельщикам нужно покупать билеты на футбольные матчи у официальных операторов, не прибегая к услугам спекулянтов. Ранее во вторник, 24 октября, стало известно, что матч сборной России против Аргентины состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", 14 ноября команда Станислава Черчесова на арене "Санкт-Петербург" встретится с Испанией.

Отметим, что 23 октября Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который устанавливает административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира 2018 года.

- Комиссия одобрила законопроект, в ближайшее время мы рассмотрим его на заседании правительства и внесем в Госдуму, - цитирует ТАСС Мутко. - У нас (сборной России. - Прим. "СЭ") скоро товарищеские игры , билетную программу мы еще не запустили, а 17 сайтов уже торгуют билетами. Цены на билеты мы не объявили, партнеров не называли, а они уже продают, это спекулянты.

Нашим болельщикам надо покупать билеты у объявленных официальных компаний. Остальные - это жулики и перекупщики. У них даже не может быть этих билетов, они либо соберут сейчас деньги и исчезнут, либо будут приобретать билеты уже потом. Чтобы это пресекать, будет введена усиленная ответственность (за незаконную продажу билетов. - Прим. "СЭ").

Старт продажи билетов на матчи сборной России против Аргентины и Испании намечен на среду, 25 октября.