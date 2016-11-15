Мутко посетил спортивные объекты Чечни и посмотрел матч сборной вместе с Кадыровым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сегодня посетил Грозный, где посмотрел на дворец спорта "Колизей", автодром и "Ахмат Арену". Также президент РФС вместе с Кадыровым наблюдал за товарищеским матчем сборной России против Румынии (1:0).

"Дорогие друзья! Сегодня в Грозный прибыл заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Он посетил спортивные объекты столицы Чечни. Первым делом ознакомился с дворцом спорта "Колизей". Виталий Леонтьевич дал исключительно высокую оценку данному комплексу, отметив, что созданы прекрасные условия для тренировок, подготовки спортсменов высокого класса, а также занятий с юными любителями физкультуры. Вице-премьер также побывал на одном из самых крупных автодромов России. Он расположен в Заводском районе Грозного. Специалисты рассказали, что автодром уже принимает различные первенства и чемпионаты по автоспорту. Виталий Леонтьевич отдал дань памяти первому президенту ЧР, герою России Ахмат-Хаджи Кадырову. Он побывал в музее имени Ахмат-Хаджи Кадырова и посмотрел экспозицию. Гостю очень понравился спорткомплекс "Ахмат Арена". Виталий Леонтьевич подчеркнул, что стадион имеет отличные условия для проведения матчей мирового уровня. Вместе мы наблюдали за игрой между сборными командами России и Румынии", - написал Кадыров в Instagram.