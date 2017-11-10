11:56 | Футбол — Сборная России

Мутко посетил первую тренировку сборной России на стадионе "Лужники"


Президент РФС Виталий Мутко посетил первую тренировку сборной России на стадионе "Лужники". Российская команда занимается на обновленной арене перед товарищеским матчем с Аргентиной. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Встреча Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия - Аргентина: день перед матчем. LIVE!

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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