Президент РФС Виталий Мутко посетил первую тренировку сборной России на стадионе "Лужники". Российская команда занимается на обновленной арене перед товарищеским матчем с Аргентиной. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Встреча Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Россия - Аргентина: день перед матчем. LIVE!
Впервые на арене! Мутко наблюдает. pic.twitter.com/Gc1Wjgvucu– Филипп Папенков (@PippoGranato) 10 ноября 2017 г.
10 ноября 2017 г.