22:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

Мутко пообщался с игроками сборной России о судействе в РФПЛ

0
0
0
0
1

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко побывал в расположении сборной России, которая ведет в Краснодаре подготовку к контрольному матчу с командой Кот-д'Ивуара, информирует пресс-служба РФС. Вместе с генеральным директором РФС Александром Алаевым и президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным он встретился с тренерским штабом и футболистами сборной перед вечерним теоретическим занятием.

Виталий Мутко затронул в беседе целый ряд тем, включая ближайшие контрольные матчи, предстоящий летом Кубок Конфедераций и в следующем году – чемпионат мира, судейство в РФПЛ, имиджевую составляющую российскую футбола и многие другие. Президент РФС пожелал игрокам и тренерам удачи, пообещав и в дальнейшем оказывать национальной команде поддержку и всестороннее содействие.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86108.html

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Мутко - выслать на Украину!

22:33

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...