Мутко пообщался с игроками сборной России о судействе в РФПЛ

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко побывал в расположении сборной России, которая ведет в Краснодаре подготовку к контрольному матчу с командой Кот-д'Ивуара, информирует пресс-служба РФС. Вместе с генеральным директором РФС Александром Алаевым и президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным он встретился с тренерским штабом и футболистами сборной перед вечерним теоретическим занятием.

Виталий Мутко затронул в беседе целый ряд тем, включая ближайшие контрольные матчи, предстоящий летом Кубок Конфедераций и в следующем году – чемпионат мира, судейство в РФПЛ, имиджевую составляющую российскую футбола и многие другие. Президент РФС пожелал игрокам и тренерам удачи, пообещав и в дальнейшем оказывать национальной команде поддержку и всестороннее содействие.