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20:45 | Футбол — Сборная России

Мутко побывал в расположении сборной России


Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко побывал в расположении сборной России, которая проходит сбор в Новогорске перед контрольным матчем с "Динамо", информирует пресс-служба национальной команды. Мутко вместе с генеральным директором РФС Александром Алаевым встретился с тренерским штабом и игроками. Был обсужден целый ряд вопросов. Мутко заверил, что и впредь будет оказывать национальной команде поддержку и всестороннее содействие.

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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