Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко побывал в расположении сборной России, которая проходит сбор в Новогорске перед контрольным матчем с "Динамо", информирует пресс-служба национальной команды. Мутко вместе с генеральным директором РФС Александром Алаевым встретился с тренерским штабом и игроками. Был обсужден целый ряд вопросов. Мутко заверил, что и впредь будет оказывать национальной команде поддержку и всестороннее содействие.

Сегодня в расположении национальной сборной России побывал президент РФС Виталий Мутко.

1/3 – Сборная России (@TeamRussia) 1 сентября 2017 г.