Мутко не видит проблем в проверке всех игроков сборной России на допинг

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что не видит проблемы в проверке всех футболистов сборной России на допинг. Накануне в расположение национальной команды прибыли допинг-офицеры ФИФА.

- Сейчас ФИФА в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира в связи со всеми разговорами о допинге тестирует все команды-участницы, никаких проблем я здесь не вижу, - цитирует ТАСС Мутко. - Я сейчас нахожусь в Сочи, здесь легкоатлеты наши тренируются. Вы понимаете, что у нас статус сейчас другой, мы говорим: "Берите у нас пробы, сборная здесь". Берут у пяти-шести человек, список закрыт, а мы готовы на сто-двести, тестируйте всех, приезжайте хоть через день.

Не обращайте внимания на то, что проверили всех. У них есть списки, пускай проверяют. Российский спорт открыт. Здесь спринтеры тренируются, дзюдоисты - приезжайте, берите пробы, никто ничего ни от кого не скрывает.

Сборная России 24 марта в товарищеском матче уступила Кот-д'Ивуару (0:2), а 28 марта встретится с Бельгией.