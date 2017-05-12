19:16 | ФУТБОЛ — Сборная России

Мутко – Медведеву: "В футболе порвем всех"

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями сборных России на базе в Новогорске задал вопрос вице-премьеру и главе РФС Виталию Мутко о будущем футбола в стране.

– А что с футболом? – спросил Медведев.

– Порвем всех, – коротко ответил Мутко.

В этом году Россия примет Кубок конфедераций, а в 2018-м – чемпионат мира.

Напомним, что в конце апреля Медведев и Мутко обсудили, как проходит чемпионат России.

Дмитрий Медведев – Виталию Мутко: "Удивительная ситуация была с судейством в матче "Зенит" – "Урал"

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КОММЕНТАРИИ (10)
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King's Bounty IIII

Будто Медведев сам не знает...что.....порвем

19:57

LariKo

Вот как еще относиться к боМжеграду, если он умудрился вырастить этих нелюдей???

19:54

crazysun78

Дмитрий анатольевич, а что у нас с социалкой???...

19:53

нуяэто

И за базар ответим...

19:46

seny18

А что у нас с коррупцией...?

19:45

Артур Pitersky

уроды

19:42

ShvartsGlass

Два чмыря! Наглых и циничных!! Давайте, заблочьте мой коммент.

19:27

Karlos

встретились два д......а

19:25

vassel

За границей также над нами ржут!!! Шутить надо к месту г-н министр!!!

19:25

баламошка

Бугага))

19:24