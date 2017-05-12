Мутко – Медведеву: "В футболе порвем всех"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями сборных России на базе в Новогорске задал вопрос вице-премьеру и главе РФС Виталию Мутко о будущем футбола в стране.
– А что с футболом? – спросил Медведев.
– Порвем всех, – коротко ответил Мутко.
В этом году Россия примет Кубок конфедераций, а в 2018-м – чемпионат мира.
Напомним, что в конце апреля Медведев и Мутко обсудили, как проходит чемпионат России.
Дмитрий Медведев – Виталию Мутко: "Удивительная ситуация была с судейством в матче "Зенит" – "Урал"
King's Bounty IIII
Будто Медведев сам не знает...что.....порвем
19:57
LariKo
Вот как еще относиться к боМжеграду, если он умудрился вырастить этих нелюдей???
19:54
crazysun78
Дмитрий анатольевич, а что у нас с социалкой???...
19:53
нуяэто
И за базар ответим...
19:46
seny18
А что у нас с коррупцией...?
19:45
Артур Pitersky
уроды
19:42
ShvartsGlass
Два чмыря! Наглых и циничных!! Давайте, заблочьте мой коммент.
19:27
Karlos
встретились два д......а
19:25
vassel
За границей также над нами ржут!!! Шутить надо к месту г-н министр!!!
19:25
баламошка
Бугага))
19:24