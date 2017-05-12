Мутко – Медведеву: "В футболе порвем всех"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями сборных России на базе в Новогорске задал вопрос вице-премьеру и главе РФС Виталию Мутко о будущем футбола в стране.

– А что с футболом? – спросил Медведев.

– Порвем всех, – коротко ответил Мутко.

В этом году Россия примет Кубок конфедераций, а в 2018-м – чемпионат мира.

Напомним, что в конце апреля Медведев и Мутко обсудили, как проходит чемпионат России.

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