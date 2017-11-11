Мутко извинился перед болельщиками за неудобства после матча России и Аргентины

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко пообещал обратить внимание на жалобы болельщиков после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1). Часть зрителей долгое время не выпускали со стадиона, в то же время возле "Лужников" образовалось большое скопление людей. Болельщики жаловались, что им пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".
– Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч, – цитирует ТАСС Мутко. – Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи.
Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами "Лужники", но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды. Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех.
Давка в Лужниках: народ гнали пешком до Парка культуры!
mnikischin
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23:53
КОТЛИН
Как эта глупая рожа надоела ! Изучай соц. сети ! Еще раз - глупая рожа ! Там, где этот чудак, там провал !
23:51
bogisoff
Я был на КК в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В Москве такая же петрушка была на Открытие арене. Какого черта меня погнали со всей толпой, если у меня машина в соседнем дворе? Нахрена такой идиотизм. Мы вокруг шли минут 40-60, хотя до машины 10 минут было. На финале в Питере такого не было. Он закончился - всех отпустили и все пошли кому куда надо. Нафиг эти оцепления нужны.
23:47
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Вам, масквабадским болелам, впредь наука будет!!! На следующем ВИП--матче ломитесь сначала на ВИП--ложу, вытаскивайте ЭТОГО демона и гоните впереди себя до самой станции ""культурный парк""!!!!!
23:47
Andrewxyz
Оказывается это не мвд было, сотрудники Лужников переодетые в форму мвд. Лет ми спик фром май харт.
23:38
greyk
Поржал он над вами
23:37
SPV
Да чо уш Мы привыкшие. А если серьёзно, то пустозвону надо было что-нибудь для оправдания сказать. Ну промычал "извини-и-и-ти!". Так ведь не он за организацию прохода и всю логистику отвечает.
23:37
shpasic
извините, и хорошего настроения.
23:35
rusfed 2.0
цаными тряпками давно пора этого двоечника
23:31