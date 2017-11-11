Мутко извинился перед болельщиками за неудобства после матча России и Аргентины

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко пообещал обратить внимание на жалобы болельщиков после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1). Часть зрителей долгое время не выпускали со стадиона, в то же время возле "Лужников" образовалось большое скопление людей. Болельщики жаловались, что им пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".

– Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч, – цитирует ТАСС Мутко. – Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи.

Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами "Лужники", но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды. Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех.

Давка в Лужниках: народ гнали пешком до Парка культуры!