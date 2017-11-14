Мутко исключил возможность проведения футбольного матча сборных России и Сирии до ЧМ-2018

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил о желании сирийской футбольной сборной сыграть товарищеский матч с Россией. Он отметил, что на данном этапе проведение матча невозможно.

– Сирийцы хотели сыграть с нами, но, никак, – цитирует ТАСС Мутко. – У нас весной планируются матчи с бразильцами и французами, в календарь не поместится. Не в обиду сирийцам.

На март у сборной России запланирован матч со сборными Бразилии и, возможно, Франции. А так же в конце мая – начале июня будут проведены два товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату мира – 2018, который пройдет в России.