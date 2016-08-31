23:58 31 августа | ФУТБОЛ — Сборная России

Мутко доволен игрой против Турции

0
0
0
6

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил удовлетворение игрой сборной России в контрольном матче с Турцией (0:0). Также он отметил атмосферу на стадионе в Анталье.

– Сборная России провела хороший матч против команды Турции, – цитирует ТАСС Мутко. – Ребята играли хорошо, тренер у нас тоже хороший. Атмосфера на стадионе была прекрасная, он был заполнен. Понятно, что было немного жарко, но все-таки на качество футбола это повлияло минимально.

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3581061

0
0
0
Материалы сюжета: Дебют Черчесова. Россия против Турции и Ганы

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

victor

Кто знает? Мутко на государственном самолете летал или на простом - рейсовым?

00:52

Пиитерец

Какой счастливый человек: разглядеть в таком унылом тягомотном матче хорошую игру сборной не каждому дано.

00:47

bvb1987

мудко вообще в футболе не разбирается

00:33

top220

#муткоуходи

00:33

Курт Лямке

Проголосовал за Ерохина! Он лучший...

00:11

igorvasilevich

Почему нет ответа? не было лидера.

00:04

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ