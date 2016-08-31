Мутко доволен игрой против Турции

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко выразил удовлетворение игрой сборной России в контрольном матче с Турцией (0:0). Также он отметил атмосферу на стадионе в Анталье.

– Сборная России провела хороший матч против команды Турции, – цитирует ТАСС Мутко. – Ребята играли хорошо, тренер у нас тоже хороший. Атмосфера на стадионе была прекрасная, он был заполнен. Понятно, что было немного жарко, но все-таки на качество футбола это повлияло минимально.