Может ли Мариу Фернандес играть за Россию? ФИФА уходит от ответа

Международная федерация футбола (ФИФА) в очередной раз ушла от прямого ответа на вопрос "СЭ" о смене футбольного гражданства защитником ЦСКА Мариу Фернандесом. Как известно, бразилец уже давно получил российский паспорт и готов выступать за сборную России. Но ФИФА по-прежнему не подтверждает, вправе ли он это делать, и постоянно дает ссылки на соответствующие статьи регламентирующих документов.

В соответствии с ними Мариу Фернандес должен прожить на территории России пять лет и не быть заигранным в официальных матчах за сборную Бразилии (товарищеские игры – не в счет). По нашим данным, эти условия соблюдены. Потому российский бразилец уже внесен в предварительную заявку на Кубок конфедераций-2017.

Однако де-юре окончательного решения нет. По некоторым данным, в ближайшее время должно состояться заседание комитета ФИФА по статусу игроков. Видимо, тогда и определится судьба защитника. (Александр БОБРОВ)

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