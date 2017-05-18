Может ли Мариу Фернандес играть за Россию? ФИФА уходит от ответа

Международная федерация футбола (ФИФА) в очередной раз ушла от прямого ответа на вопрос "СЭ" о смене футбольного гражданства защитником ЦСКА Мариу Фернандесом. Как известно, бразилец уже давно получил российский паспорт и готов выступать за сборную России. Но ФИФА по-прежнему не подтверждает, вправе ли он это делать, и постоянно дает ссылки на соответствующие статьи регламентирующих документов.
В соответствии с ними Мариу Фернандес должен прожить на территории России пять лет и не быть заигранным в официальных матчах за сборную Бразилии (товарищеские игры – не в счет). По нашим данным, эти условия соблюдены. Потому российский бразилец уже внесен в предварительную заявку на Кубок конфедераций-2017.
Однако де-юре окончательного решения нет. По некоторым данным, в ближайшее время должно состояться заседание комитета ФИФА по статусу игроков. Видимо, тогда и определится судьба защитника. (Александр БОБРОВ)
баламошка
Может. Я разрешаю.
13:58
ALEXEY959595
ПРИШЛИТЕ ФОТО ИЛИ ХОТЯ БЫ ФАМИЛИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ФИФА, ПРИНИМАЮЩИХ РЕЩЕНИЕ О ДОПУСКЕ ФУТБОЛИСТОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ. Я СВЯЖУСЬ СО ЗНАКОМЫМИ, ОНИ НА ЭТИХ ЧЛЕНОВ ПОРЧУ НАВЕДУТ. НАДОЕЛИ ЭТИ БЕЗМОЗГЛЫЕ СОЗДАНИЯ!
13:49