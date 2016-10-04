Молдавия дала согласие на матч с Россией

Федерация футбола Молдавии (FMF) дала согласие на проведение товарищеского матча со сборной России в феврале в Турции. Об этом сообщил президент FMF Павел Чебану. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что РФС получил предложения от команд Македонии и Молдавии провести товарищеские матчи в декабре и феврале соответственно.

- Мы дали согласие на эту игру, - цитирует "Р-Спорт" Чебану. - Сейчас утверждаются точная дата, время и город, но матч точно будет в Турции. Февраль – это не дата ФИФА. Возможно, кого-то из наших игроков, выступающих за рубежом, отпустят или они будут находиться в Турции. А так будут в основном играть футболисты, выступающие в национальном чемпионате. Ведь клубы не обязаны отпускать футболистов, и кого-то могут не отпустить. Поэтому если не отпустят, то будем играть своими.

России важно проверить новых игроков, как и нам. Но у нас нет такого большого выбора. В любом случае, это игра для нас хорошая. От этой товарищеской игры мы ничего не получаем, это товарищеская игра на нейтральном поле. Единственное, что мы можем получить, – трансляцию для наших молдавских болельщиков.