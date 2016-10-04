Федерация футбола Молдавии (FMF) дала согласие на проведение товарищеского матча со сборной России в феврале в Турции. Об этом сообщил президент FMF Павел Чебану. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что РФС получил предложения от команд Македонии и Молдавии провести товарищеские матчи в декабре и феврале соответственно.
- Мы дали согласие на эту игру, - цитирует "Р-Спорт" Чебану. - Сейчас утверждаются точная дата, время и город, но матч точно будет в Турции. Февраль – это не дата ФИФА. Возможно, кого-то из наших игроков, выступающих за рубежом, отпустят или они будут находиться в Турции. А так будут в основном играть футболисты, выступающие в национальном чемпионате. Ведь клубы не обязаны отпускать футболистов, и кого-то могут не отпустить. Поэтому если не отпустят, то будем играть своими.
России важно проверить новых игроков, как и нам. Но у нас нет такого большого выбора. В любом случае, это игра для нас хорошая. От этой товарищеской игры мы ничего не получаем, это товарищеская игра на нейтральном поле. Единственное, что мы можем получить, – трансляцию для наших молдавских болельщиков.
честный человечишко
Это настоящее счастье...
11:27
Plan_A
Спасибо, Молдавия!!!
11:11
Slim Taller
sars882. так очевидно же.что Черчесов соврал.Товарищеские матчи необходимы сборной России,и РФС направляет запросы федерациям футбола других стран.
10:48
sars882
заголовок: МОЛДАВИЯ ДАЛА СОГЛАСИЕ НА МАТЧ С РОССИЕЙ в тексте: Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что РФС ПОЛУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от команд Македонии и Молдавии провести товарищеские матчи в декабре и феврале соответственно. нестыковочка...
10:38
sars882
а где германии, франции и италии? или на ЧМ будут команды уровня Молдовы?
10:36