Много спартаковцев в сборной – к поражению?

Четверо футболистов московского "Спартака", вышедшие в стартовом составе сборной России против сборной Катара в товарищеской игре в Дохе (1:2), возможно, дали повод для радости болельщикам красно-белых, однако национальной команде такое обширное представительство девятикратных чемпионов России идет в последнее время чаще во вред. По крайней мере, в нынешнем веке из девяти матчей национальной команды, где на поле выходило минимум четыре игрока "Спартака", лишь два завершилось победой, а один - вничью с последующим поражением по пенальти. Остальные же игры со столь большим количеством спартаковцев завершались проигрышем. Не стал исключением и матч против Катара - поражение со счетом 1:2 стало для такой сборной шестым. (Алексей МОРОЗ)
Сборные России с наибольшим количеством спартаковцев в XXI веке
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Кол-во
|
Игроки "Спартака"
|
27.03.2002
|
ТМ
|
Эстония (г)
|
1:2
|
4
|
Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов
|
19.05.2002
|
ТМ
|
Югославия (д)
|
1:1 (5:6 - пен)
|
4
|
Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов
|
05.06.2002
|
ЧМ
|
Тунис (н)
|
2:0
|
4
|
Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов
|
09.06.2002
|
ЧМ
|
Япония (н)
|
0:1
|
4
|
Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов
|
14.06.2002
|
ЧМ
|
Бельгия (г)
|
2:3
|
4
|
Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов
|
15.11.2014
|
ОЧМ
|
Австрия (г)
|
0:1
|
5
|
Глушаков, Дзюба, Д.Комбаров, Паршивлюк, Широков
|
18.11.2014
|
ТМ
|
Венгрия (г)
|
2:1
|
4
|
Глушаков, Дзюба, Макеев, Широков
|
17.11.2015
|
ТМ
|
Хорватия (д)
|
1:3
|
4
|
Глушаков, Д.Комбаров, Паршивлюк, Ребров
|
10.11.2016
|
ТМ
|
Катар (г)
|
1:2
|
4
|
Зобнин, Глушаков, Д.Комбаров, Кутепов
Итого: 9 матчей, +2=1-6, мячи 10-14.
abs68
да, Спартак виноват, выставляйте других, за эту сборную славы не сыскать, а только позор
12:29
waleriy
Причем тут Спартак, до этого цска и зенит -больше чем по пол команды играли , а результат еще хуже- позорный результат, а тут виноваты опять акинфей и его товарищи по бывшей команде
08:29
Птицuk
Ругайте больше спартаковцев, а то и в самом деле зазнаются ещё...
00:24
zega
голос из Санкт-Петербурга Ошибочка. У сборной СССР - Киев Москва Тбилиси. А у срамтака всегда были только амбиции и отсутствие серьёзных побед!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Запиши в тетради крупными буквами, а то снова забудешь: СПАРТАК - САМАЯ ТИТУЛОВАННАЯ КОМАНДА СССР И РОССИИ.
00:02
vassel
Все готовы слить, лишь бы в чемпе победить!
23:43 10 ноября
zega
голос из Санкт-Петербурга)))))))))))))))))))))))))))) Для сведения, запиши в тетради, Великих побед в истории сборных СССР и России были: Чемпионы ОИ - 2(два) раза, Чемпионы Европы - 1(один) раз. Первые ОИ - были выиграны исключительно футболистами Спартака, Чемпионат Европы - основной вклад внесли футболисты Спартака, вторые ОИ - выиграли сборной всех клубов СССР. Других Великих побед в истории просто нет. А ЧЕ-2008года, не великая победа, а хорошее выступление, и там свое слово достойно сказал один из представителей Спартака -СуперПав. Возражения есть?
23:40 10 ноября
сабзеро
zega ... Так вот для сведения первые ОИ были выиграны безоговорочно футболистами СПАРТАКА... __________________________________ Разве на Первых Олимпийских играх в была такая дисциплина, как футбол? )) Не, ну фанатам Спартака, конечно, виднее.
23:33 10 ноября
CaptainOHarya
А подставлять голову под мяч много ума не надо. _________________________________________________ Оливеру Бирхоффу об этом скажи, он именно так и играл:) Недалёкий был футболист, совсем уж... как победный гол в финале ЧЕ забил, наверное Аршавин помог, а потом ещё и капитанил в 2000 ом.
23:29 10 ноября
zega
голос из Санкт-Петербурга))))))))))))) Что-то ты все попутал-перепутал, давай разберемся: 1)Мы ведем обсуждение сборной. 2) Великие победы сборной - это олимпийские чемпионы - 2(два) раза, и чемпионы Европы 1(один) раз. Других великих побед в истории сборных СССР и России не существует. Так вот для сведения первые ОИ были выиграны безоговорочно футболистами СПАРТАКА, чемпионат Европы - основной вклад внесли футболисты СПАРТАКА, вторые ОИ были выиграны сборной всех клубов. Других великих побед в истории сборных СССР и России нет. А 2008 год - не великая победа, а хорошее выступление, но и там представители "Спартака" внесли достойный вклад, например - СуперПав был одним из лучших.
23:25 10 ноября
сабзеро
Brother Beyond Эту статейку специально для конских глоров придумали. В чемпионате и ЛЧ им уже ничего не светит, так хоть тут на Спартак желчью побрызгать можно. Только я что-то не припомню, чтобы на чемпионате Европы 2016 сборная, собранная в основном из ЦСКА и Зенита и ведомая ЛВС, добилась каких-то заметных успехов. А на ЧЕ-2008, для сведения людей с недалёкой памятью, именно спартаковец Павлюченко стал лучшим бомбардиром. __________________________________________ Поверь мне, ту сборную, которую ты видел сегодня, вынесли бы с ЕВРО вперед ногами еще быстрее Украины. И да, Палюченко без Аршавина в 2008 не показал бы ничего. Кроме того основу той сборной составляли именно игроки Зенита и ЦСКА. А подставлять голову под мяч много ума не надо.
23:18 10 ноября
голос из Санкт-Петербурга
Brother Beyond Лучшим бомбардиром сборной России, имелось в виду. 23:00 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Хорошо. что поправился, а то я уж подумал, что опять спартаковские болельщики выдают желаемое за действительное. Давид Вилья Испания - 4, Павлюченко срамтак - 3, Аршавин ЗЕНИТ - 2, Зырянов ЗЕНИТ -1. Не вижу преимущества футболистов срамтака перед футболистами ЗЕНИТа.
23:09 10 ноября
сабзеро
zega, не пропусти Акинфеев пенальти, сыграли бы 1:1. Ты считаешь, это достойный результат против Катара? Да эту сборную мы должны рвать с двузначным счетом, а твои трусливые спартаковцы не могли сделать больше трех передач до потери мяча. Креатива, нестандартных действий - ноль!!! В общем, с этими все ясно. Пока в сборную не вернутся питерцы, Головин, Дзагоев и Смолов нам ничего не светит. Кстати, Фернандес бы очень не помешал. Ну это если отбросить амбиции и захотеть результата. А эта сборная мне очень напоминает не так давно "канувшую в Лету" Россию-2.
23:09 10 ноября
kim-1965
Сборная России ассоциируется с чем-то бесцветным, безвкусным, безвольным... Игру ее смотреть неинтересно - ни рисунка игры, ни комбинаций, ни оригинальных заготовок. То ли игроки плохие, то ли тренерский штаб без креатива, то ли все это вместе. Я был бы рад, если бы в нее спартаковцев не вызывали - пусть лучше в Спартаке тренируются, время на ерунду не тратят.
23:08 10 ноября
Brother Beyond
пошливы, куда уж им до тебя, смелого интернет-воина. Только сдаётся мне, что ты только в Инернете такой смелый.
23:06 10 ноября
zvovs
Никто из них без легионеров не на что не способен.
23:05 10 ноября
пошливы
Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.
23:03 10 ноября
голос из Санкт-Петербурга
zega Ты не оригинален. Банально. Я вижу подобные "комментарии" про помойки, болото и мусорные баки каждую неделю. С фантазией напряжёнка! Так же как и с IQ. Ну что ещё можно ожидать от болельщиков срамтака?
23:01 10 ноября
Brother Beyond
Лучшим бомбардиром сборной России, имелось в виду.
23:00 10 ноября
Brother Beyond
Эту статейку специально для конских глоров придумали. В чемпионате и ЛЧ им уже ничего не светит, так хоть тут на Спартак желчью побрызгать можно. Только я что-то не припомню, чтобы на чемпионате Европы 2016 сборная, собранная в основном из ЦСКА и Зенита и ведомая ЛВС, добилась каких-то заметных успехов. А на ЧЕ-2008, для сведения людей с недалёкой памятью, именно спартаковец Павлюченко стал лучшим бомбардиром.
22:58 10 ноября
голос из Санкт-Петербурга
zega
22:57 10 ноября
голос из Санкт-Петербурга
Ошибочка. У сборной СССР - Киев Москва Тбилиси. А у срамтака всегда были только амбиции и отсутствие серьёзных побед!!!
22:57 10 ноября
zega
голос из Санкт-Петербурга)))))))))))))) - это голос из мусорного бака с поМойки. Закройте пож-ста крышку над головой сверху бака.
22:52 10 ноября
голос из Санкт-Петербурга
НОГО СПАРТАКОВЦЕВ В СБОРНОЙ – К ПОРАЖЕНИЮ?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Эти слова - это "конская отрыжка", а нужно знать историю. Все великие победы в истории сборной Союза и России были, когда костяк сборной составляли игроки Спартака.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ У сборной России кроме 2008 года не было великих побед. У сборной России успехи связаны с футболистами Динамо Киев и Динамо Москва. На европейском уровне - победы Динамо Киев и Динамо Тбилиси и финал Динамо Москва.
22:49 10 ноября
Promesov
ОСТОРОЖНО!!! ВЫЯВЛЕН ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРОЛЕР СПАРТАКА В СЭ(ГЛОР ЦСКА) Статьи от Алексея Мороза - Виноваты все кроме Акинфеева, Попов стал худшим по проценту ттд, Федю надо. Почему болельщики ЦСКА требуют выпустить на полу Чалова, Много спартаковцев к поражению? Константин Сарсания: у Карреры сейчас 5 состав в лиги, Акинфеев догнал Есипова по кол-ву матчей за один клуб, Больше трех раз подряд в построманцевскую эпоху "Спартака" проигрывали только Скала и Карпин, В матче с "Тоттенхэмом" Слуцкий обойдет Газзаева(пхахаххахаххаххахахаххахахха обошли? ахаххахаххахах), Александр Шпрыгин: "Театр из моего задержания не планировался. Просто Романцев вышел покурить", В последний раз "Спартак" вылетал в 1/16 финала почти десять лет назад, Домашние стадионы ЦСКА: от Москвы до Берлина, "Теперь двенадцатый игрок ЦСКА станет настоящим лидером", ............. и тд и тп
22:47 10 ноября
zega
МНОГО СПАРТАКОВЦЕВ В СБОРНОЙ – К ПОРАЖЕНИЮ?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Эти слова - это "конская отрыжка", а нужно знать историю. Все великие победы в истории сборной Союза и России были, когда костяк сборной составляли игроки Спартака. А сегодня по большому счету основные игроки со знаком (-)минус: 1) Акинфеев - заработал пеналь в ворота сборной. 2) Газинский - из под него забит второй гол в ворота сборной. 3) Кокорин - не забил пенальти. ГЛАВНЫЙ СИМПТОМ К ПОРАЖЕНИЮ - это в воротах "рекордсмен" Акинфеев, он уже столько ошибок в воротах сборной сделал, столько турниров лично из-за его ошибок покинули, что здесь даже смысла нет что-то обсуждать, и даже сегодня с его ошибки наступила черная полоса.
22:44 10 ноября
DAVI SVININU!
Хлебнём горюшка с такими игрочишками!
22:44 10 ноября
Гантэр
Ну на международной арене их судьи не тянут.
22:43 10 ноября
onlywhitespartak
Катар нужно обыгрывать с закрытыми глазами ! Все дело в тренере ни одной игры нормальной при нем ! Да и вообще чего черчесов добился чтоб его тренером сборной назначать ?!
22:37 10 ноября
голос из Санкт-Петербурга
Алексей МОРОЗ! Почёт и уважуха! Молодец! Пошёл против заказных статей о "Великом мифе о Великом клубе"!!!
22:37 10 ноября
голос из Санкт-Петербурга
Spartak-Online1. Все достижения Российского футбола связаны с клубами ЗЕНИТ и ЦСКА и с футболистами клубов ЗЕНИТ и ЦСКА: медали Чемпионата Европы, два Кубка УЕФА и СуперКубок УЕФА. Места в зале славы Российского футбола срамтаку нет!
22:34 10 ноября