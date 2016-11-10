21:38 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Много спартаковцев в сборной – к поражению?

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Четверо футболистов московского "Спартака", вышедшие в стартовом составе сборной России против сборной Катара в товарищеской игре в Дохе (1:2), возможно, дали повод для радости болельщикам красно-белых, однако национальной команде такое обширное представительство девятикратных чемпионов России идет в последнее время чаще во вред. По крайней мере, в нынешнем веке из девяти матчей национальной команды, где на поле выходило минимум четыре игрока "Спартака", лишь два завершилось победой, а один - вничью с последующим поражением по пенальти. Остальные же игры со столь большим количеством спартаковцев завершались проигрышем. Не стал исключением и матч против Катара - поражение со счетом 1:2 стало для такой сборной шестым. (Алексей МОРОЗ)

Сборные России с наибольшим количеством спартаковцев в XXI веке

Дата

Турнир

Соперник

Счет

Кол-во

Игроки "Спартака"

27.03.2002

ТМ

Эстония (г)

1:2

4

Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов

19.05.2002

ТМ

Югославия (д)

1:1 (5:6 - пен)

4

Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов

05.06.2002

ЧМ

Тунис (н)

2:0

4

Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов

09.06.2002

ЧМ

Япония (н)

0:1

4

Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов

14.06.2002

ЧМ

Бельгия (г)

2:3

4

Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов

15.11.2014

ОЧМ

Австрия (г)

0:1

5

Глушаков, Дзюба, Д.Комбаров, Паршивлюк, Широков

18.11.2014

ТМ

Венгрия (г)

2:1

4

Глушаков, Дзюба, Макеев, Широков

17.11.2015

ТМ

Хорватия (д)

1:3

4

Глушаков, Д.Комбаров, Паршивлюк, Ребров

10.11.2016

ТМ

Катар (г)

1:2

4

Зобнин, Глушаков, Д.Комбаров, Кутепов

Итого: 9 матчей, +2=1-6, мячи 10-14.

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КОММЕНТАРИИ (44)
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abs68

да, Спартак виноват, выставляйте других, за эту сборную славы не сыскать, а только позор

12:29

waleriy

Причем тут Спартак, до этого цска и зенит -больше чем по пол команды играли , а результат еще хуже- позорный результат, а тут виноваты опять акинфей и его товарищи по бывшей команде

08:29

Птицuk

Ругайте больше спартаковцев, а то и в самом деле зазнаются ещё...

00:24

zega

голос из Санкт-Петербурга Ошибочка. У сборной СССР - Киев Москва Тбилиси. А у срамтака всегда были только амбиции и отсутствие серьёзных побед!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Запиши в тетради крупными буквами, а то снова забудешь: СПАРТАК - САМАЯ ТИТУЛОВАННАЯ КОМАНДА СССР И РОССИИ.

00:02

vassel

Все готовы слить, лишь бы в чемпе победить!

23:43 10 ноября

zega

голос из Санкт-Петербурга)))))))))))))))))))))))))))) Для сведения, запиши в тетради, Великих побед в истории сборных СССР и России были: Чемпионы ОИ - 2(два) раза, Чемпионы Европы - 1(один) раз. Первые ОИ - были выиграны исключительно футболистами Спартака, Чемпионат Европы - основной вклад внесли футболисты Спартака, вторые ОИ - выиграли сборной всех клубов СССР. Других Великих побед в истории просто нет. А ЧЕ-2008года, не великая победа, а хорошее выступление, и там свое слово достойно сказал один из представителей Спартака -СуперПав. Возражения есть?

23:40 10 ноября

сабзеро

zega ... Так вот для сведения первые ОИ были выиграны безоговорочно футболистами СПАРТАКА... __________________________________ Разве на Первых Олимпийских играх в была такая дисциплина, как футбол? )) Не, ну фанатам Спартака, конечно, виднее.

23:33 10 ноября

CaptainOHarya

А подставлять голову под мяч много ума не надо. _________________________________________________ Оливеру Бирхоффу об этом скажи, он именно так и играл:) Недалёкий был футболист, совсем уж... как победный гол в финале ЧЕ забил, наверное Аршавин помог, а потом ещё и капитанил в 2000 ом.

23:29 10 ноября

zega

голос из Санкт-Петербурга))))))))))))) Что-то ты все попутал-перепутал, давай разберемся: 1)Мы ведем обсуждение сборной. 2) Великие победы сборной - это олимпийские чемпионы - 2(два) раза, и чемпионы Европы 1(один) раз. Других великих побед в истории сборных СССР и России не существует. Так вот для сведения первые ОИ были выиграны безоговорочно футболистами СПАРТАКА, чемпионат Европы - основной вклад внесли футболисты СПАРТАКА, вторые ОИ были выиграны сборной всех клубов. Других великих побед в истории сборных СССР и России нет. А 2008 год - не великая победа, а хорошее выступление, но и там представители "Спартака" внесли достойный вклад, например - СуперПав был одним из лучших.

23:25 10 ноября

сабзеро

Brother Beyond Эту статейку специально для конских глоров придумали. В чемпионате и ЛЧ им уже ничего не светит, так хоть тут на Спартак желчью побрызгать можно. Только я что-то не припомню, чтобы на чемпионате Европы 2016 сборная, собранная в основном из ЦСКА и Зенита и ведомая ЛВС, добилась каких-то заметных успехов. А на ЧЕ-2008, для сведения людей с недалёкой памятью, именно спартаковец Павлюченко стал лучшим бомбардиром. __________________________________________ Поверь мне, ту сборную, которую ты видел сегодня, вынесли бы с ЕВРО вперед ногами еще быстрее Украины. И да, Палюченко без Аршавина в 2008 не показал бы ничего. Кроме того основу той сборной составляли именно игроки Зенита и ЦСКА. А подставлять голову под мяч много ума не надо.

23:18 10 ноября

голос из Санкт-Петербурга

Brother Beyond Лучшим бомбардиром сборной России, имелось в виду. 23:00 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Хорошо. что поправился, а то я уж подумал, что опять спартаковские болельщики выдают желаемое за действительное. Давид Вилья Испания - 4, Павлюченко срамтак - 3, Аршавин ЗЕНИТ - 2, Зырянов ЗЕНИТ -1. Не вижу преимущества футболистов срамтака перед футболистами ЗЕНИТа.

23:09 10 ноября

сабзеро

zega, не пропусти Акинфеев пенальти, сыграли бы 1:1. Ты считаешь, это достойный результат против Катара? Да эту сборную мы должны рвать с двузначным счетом, а твои трусливые спартаковцы не могли сделать больше трех передач до потери мяча. Креатива, нестандартных действий - ноль!!! В общем, с этими все ясно. Пока в сборную не вернутся питерцы, Головин, Дзагоев и Смолов нам ничего не светит. Кстати, Фернандес бы очень не помешал. Ну это если отбросить амбиции и захотеть результата. А эта сборная мне очень напоминает не так давно "канувшую в Лету" Россию-2.

23:09 10 ноября

kim-1965

Сборная России ассоциируется с чем-то бесцветным, безвкусным, безвольным... Игру ее смотреть неинтересно - ни рисунка игры, ни комбинаций, ни оригинальных заготовок. То ли игроки плохие, то ли тренерский штаб без креатива, то ли все это вместе. Я был бы рад, если бы в нее спартаковцев не вызывали - пусть лучше в Спартаке тренируются, время на ерунду не тратят.

23:08 10 ноября

Brother Beyond

пошливы, куда уж им до тебя, смелого интернет-воина. Только сдаётся мне, что ты только в Инернете такой смелый.

23:06 10 ноября

zvovs

Никто из них без легионеров не на что не способен.

23:05 10 ноября

пошливы

Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.

23:03 10 ноября

голос из Санкт-Петербурга

zega Ты не оригинален. Банально. Я вижу подобные "комментарии" про помойки, болото и мусорные баки каждую неделю. С фантазией напряжёнка! Так же как и с IQ. Ну что ещё можно ожидать от болельщиков срамтака?

23:01 10 ноября

Brother Beyond

Лучшим бомбардиром сборной России, имелось в виду.

23:00 10 ноября

Brother Beyond

Эту статейку специально для конских глоров придумали. В чемпионате и ЛЧ им уже ничего не светит, так хоть тут на Спартак желчью побрызгать можно. Только я что-то не припомню, чтобы на чемпионате Европы 2016 сборная, собранная в основном из ЦСКА и Зенита и ведомая ЛВС, добилась каких-то заметных успехов. А на ЧЕ-2008, для сведения людей с недалёкой памятью, именно спартаковец Павлюченко стал лучшим бомбардиром.

22:58 10 ноября

голос из Санкт-Петербурга

zega

22:57 10 ноября

голос из Санкт-Петербурга

Ошибочка. У сборной СССР - Киев Москва Тбилиси. А у срамтака всегда были только амбиции и отсутствие серьёзных побед!!!

22:57 10 ноября

zega

голос из Санкт-Петербурга)))))))))))))) - это голос из мусорного бака с поМойки. Закройте пож-ста крышку над головой сверху бака.

22:52 10 ноября

голос из Санкт-Петербурга

НОГО СПАРТАКОВЦЕВ В СБОРНОЙ – К ПОРАЖЕНИЮ?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Эти слова - это "конская отрыжка", а нужно знать историю. Все великие победы в истории сборной Союза и России были, когда костяк сборной составляли игроки Спартака.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ У сборной России кроме 2008 года не было великих побед. У сборной России успехи связаны с футболистами Динамо Киев и Динамо Москва. На европейском уровне - победы Динамо Киев и Динамо Тбилиси и финал Динамо Москва.

22:49 10 ноября

Promesov

ОСТОРОЖНО!!! ВЫЯВЛЕН ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРОЛЕР СПАРТАКА В СЭ(ГЛОР ЦСКА) Статьи от Алексея Мороза - Виноваты все кроме Акинфеева, Попов стал худшим по проценту ттд, Федю надо. Почему болельщики ЦСКА требуют выпустить на полу Чалова, Много спартаковцев к поражению? Константин Сарсания: у Карреры сейчас 5 состав в лиги, Акинфеев догнал Есипова по кол-ву матчей за один клуб, Больше трех раз подряд в построманцевскую эпоху "Спартака" проигрывали только Скала и Карпин, В матче с "Тоттенхэмом" Слуцкий обойдет Газзаева(пхахаххахаххаххахахаххахахха обошли? ахаххахаххахах), Александр Шпрыгин: "Театр из моего задержания не планировался. Просто Романцев вышел покурить", В последний раз "Спартак" вылетал в 1/16 финала почти десять лет назад, Домашние стадионы ЦСКА: от Москвы до Берлина, "Теперь двенадцатый игрок ЦСКА станет настоящим лидером", ............. и тд и тп

22:47 10 ноября

zega

МНОГО СПАРТАКОВЦЕВ В СБОРНОЙ – К ПОРАЖЕНИЮ?))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Эти слова - это "конская отрыжка", а нужно знать историю. Все великие победы в истории сборной Союза и России были, когда костяк сборной составляли игроки Спартака. А сегодня по большому счету основные игроки со знаком (-)минус: 1) Акинфеев - заработал пеналь в ворота сборной. 2) Газинский - из под него забит второй гол в ворота сборной. 3) Кокорин - не забил пенальти. ГЛАВНЫЙ СИМПТОМ К ПОРАЖЕНИЮ - это в воротах "рекордсмен" Акинфеев, он уже столько ошибок в воротах сборной сделал, столько турниров лично из-за его ошибок покинули, что здесь даже смысла нет что-то обсуждать, и даже сегодня с его ошибки наступила черная полоса.

22:44 10 ноября

DAVI SVININU!

Хлебнём горюшка с такими игрочишками!

22:44 10 ноября

Гантэр

Ну на международной арене их судьи не тянут.

22:43 10 ноября

onlywhitespartak

Катар нужно обыгрывать с закрытыми глазами ! Все дело в тренере ни одной игры нормальной при нем ! Да и вообще чего черчесов добился чтоб его тренером сборной назначать ?!

22:37 10 ноября

голос из Санкт-Петербурга

Алексей МОРОЗ! Почёт и уважуха! Молодец! Пошёл против заказных статей о "Великом мифе о Великом клубе"!!!

22:37 10 ноября

голос из Санкт-Петербурга

Spartak-Online1. Все достижения Российского футбола связаны с клубами ЗЕНИТ и ЦСКА и с футболистами клубов ЗЕНИТ и ЦСКА: медали Чемпионата Европы, два Кубка УЕФА и СуперКубок УЕФА. Места в зале славы Российского футбола срамтаку нет!

22:34 10 ноября

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