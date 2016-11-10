Много спартаковцев в сборной – к поражению?

Четверо футболистов московского "Спартака", вышедшие в стартовом составе сборной России против сборной Катара в товарищеской игре в Дохе (1:2), возможно, дали повод для радости болельщикам красно-белых, однако национальной команде такое обширное представительство девятикратных чемпионов России идет в последнее время чаще во вред. По крайней мере, в нынешнем веке из девяти матчей национальной команды, где на поле выходило минимум четыре игрока "Спартака", лишь два завершилось победой, а один - вничью с последующим поражением по пенальти. Остальные же игры со столь большим количеством спартаковцев завершались проигрышем. Не стал исключением и матч против Катара - поражение со счетом 1:2 стало для такой сборной шестым. (Алексей МОРОЗ)

Сборные России с наибольшим количеством спартаковцев в XXI веке

Дата Турнир Соперник Счет Кол-во Игроки "Спартака" 27.03.2002 ТМ Эстония (г) 1:2 4 Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов 19.05.2002 ТМ Югославия (д) 1:1 (5:6 - пен) 4 Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов 05.06.2002 ЧМ Тунис (н) 2:0 4 Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов 09.06.2002 ЧМ Япония (н) 0:1 4 Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов 14.06.2002 ЧМ Бельгия (г) 2:3 4 Бесчастных, Ковтун, Сычев, Титов 15.11.2014 ОЧМ Австрия (г) 0:1 5 Глушаков, Дзюба, Д.Комбаров, Паршивлюк, Широков 18.11.2014 ТМ Венгрия (г) 2:1 4 Глушаков, Дзюба, Макеев, Широков 17.11.2015 ТМ Хорватия (д) 1:3 4 Глушаков, Д.Комбаров, Паршивлюк, Ребров 10.11.2016 ТМ Катар (г) 1:2 4 Зобнин, Глушаков, Д.Комбаров, Кутепов

Итого: 9 матчей, +2=1-6, мячи 10-14.