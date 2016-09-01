Мирослав Ромащенко: "Сборная России в целом уверенно действовала в обороне в матче с Турцией"

Помощник главного тренера сборной России Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко подчеркнул, что команда уверенно действовала в обороне в товарищеском матче против Турции в Анталье (0:0), передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. 6 сентября на стадионе "Локомотив" сборная России проведет матч против сборной Ганы.

– Одна группа по рекомендации медицинского штаба осталась в отеле, ребята работали там, – подчеркнул Ромащенко. – Те, кто не играл или играл поменьше, тренировались.

– Сборная сыграла в три защитника. Эксперимент будет продолжен?

– Мы были заложниками нехватки времени и некоторых других обстоятельств. Как и говорил главный тренер, мы использовали блочные варианты. В обороне в целом действовали уверенно. В атаке проблем больше, но это вопрос времени.